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晚1天變連體嬰！台大醫接生雙胞胎「臍帶纏繞、大腿被套圈」 驚險過程曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台大醫院婦產科名醫施景中分享，日前替一名孕婦接生雙胞胎，腹中胎兒在早期被診斷「共用羊膜腔」，導致臍帶互相纏繞，整個接生過程相當驚險。 示意圖／Ingimage
台大醫院婦產科名醫施景中分享，日前替一名孕婦接生雙胞胎，腹中胎兒在早期被診斷「共用羊膜腔」，導致臍帶互相纏繞，整個接生過程相當驚險。 示意圖／Ingimage

醫生的職責是濟世救人，卻也常常在診間經歷生死一線間的場面。台大醫院婦產科名醫施景中分享，日前替一名孕婦接生雙胞胎，腹中胎兒在早期被診斷「共用羊膜腔」，由於其發生率和連體嬰相當，因此整個接生過程相當驚險，幸好最後一切順利。

施景中在臉書提到，上周五替一名孕婦接生，在早期懷孕就診斷是「共用羊膜腔的雙胞胎」，發生機率和連體嬰相當，是單一受精卵在第9-12天分裂的結果，如果再晚一天就會變連體嬰。

由於雙胞胎「共用羊膜腔」會有臍帶互相纏繞的風險，因此該名孕婦在懷孕28周時，就安排提早住院觀察，直到上周還出現兩次胎心音減速，兩次都讓醫生差點忍不住要在半夜緊急開刀。最後由小兒科加護病房騰出病床和呼叫器，才順利在周五手術。

施景中在接生過程中發現，孕婦肚子裡的雙胞胎不只「臍帶纏繞」，其中一個寶寶還將「腳踩入臍帶形成的套圈」，導致大腿被緊緊纏繞著，難怪產前心跳曾掉得有點誇張。幸好生產過程一切順利，孕婦也畫了一張全家福向施景中表達謝意，畫幅裡包含施景中抱著兩個寶寶的溫馨場景。

施景中深受感動，他發現畫像裡的兩個寶寶，頭髮一個往順時針、一個往逆時針轉，「他們和我，好像在玩美麗的編織」。施景中說，過去一周自己幾乎「天天在驚濤駭浪中度過」，就連國外來學習的醫師，也見識到台大醫院婦產科醫師「天天要面對許多生死一線間的場面」，手術室裡絕不只是生小孩而已。

台大醫院 婦產科 孕婦 施景中 連體嬰 雙胞胎

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