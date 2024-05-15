身上有雙子宮⋯妙齡女難懷孕 台大微創術後懷上雙胞胎

33歲陳小姐患有先天子宮畸形症，受完全性子宮中膈影響，體內有2個子宮腔、子宮頸及陰道，導致備孕時一直不順利。她在台大醫院接受子宮鏡手術矯正，切除子宮中膈後，3個月內即懷上一對雙胞胎。全台高達25%女性有先天子宮畸形，習慣性流產及早產族群中，更有高達7％子宮畸形，台大醫院婦產部主治醫師楊博凱表示，以子宮鏡手術治療這群患者，可減少傳統開腹、腹腔鏡手術帶來的風險。

楊博凱表示，完全性子宮中膈會導致病友身上出現2個子宮頸、2個子宮腔、雙陰道，不正常的血流，與受限的子宮腔空間，會導致胚胎早期血液循環受影響，與後續發育時的空間，造成容易流產等狀況；在備孕之前，患者通常沒有明顯症狀，患者多是在準備懷孕時發現問題，在手術切除後，患者就能依照正常生育準備懷孕。

台大醫院婦產部主任楊政憲解釋，許多患者在準備懷孕前不知道自己罹患完全性子宮中膈，而患者在初次性行為時，伴侶的陰莖會從某一側陰道進入，導致該側陰道被撐大，另一側則不會再於性行為時被使用，所以除非排卵時正好在同一側，否則不會懷孕，相當於懷孕機率少了一半。

過去臨床上多以開腹手術完成子宮中膈切除來降低流產風險。由於開腹手術侵入性高，近年發展以微創方式藉子宮鏡進行治療，但在完全性子宮中隔的患者身上，要執行這項手術仍有其困難。楊博凱表示，為避免懷孕時子宮閉鎖不全，這項手術必須精準打通2個子宮通道來切除子宮中膈，保留2個子宮頸，讓子宮腔空間擴大，傳統上使用物理、光學引導手術，卻會因方向不明確，手術容易失敗。

楊博凱指出，台大醫院過去16年完成58例完全性子宮中膈患者治療，團隊發現藉由將兩側子宮極度擴張，利用子宮頸與子宮中膈的彈性差異，在子宮中膈下端產生貫穿通道，在不必使用腹腔鏡、沖刷液使用較少的狀況下，手術困難度、風險及成功率上升，手術成功比率高於傳統手術，比率約五、六成，懷孕成功率則因患者多回到家鄉生產，並無相關統計。研究成果刊登在「國際婦產科微創手術期刊」（JMIG，Journal of Minimally Invasive Gynecology）。