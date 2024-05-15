影／Uber Eats併購foodpanda 許銘春：審查務必重視14萬名外送員權益

Uber Eats昨天宣布併購foodpanda引發各界關注，勞動部長許銘春上午表示，勞動部29日將與外送產業工會及2家外送平台業者展開對話會議，呼籲平台業者具體回應外送產業工會提出費用公開透明等主張。

勞動部長許銘春表示第一時間就跟公平會表達，未來審查併購案時候，務必重視14萬名外送員權益，要求2家平台業者，針對未來外送員是否全數留用轉換平台、外送費用的計費方式是否改變，應具體回應，讓外送員安心工作，不能因為併購減損外送員的權益。許銘春表示，勞動部後續也會配合公平會的審查，提供意見，也會讓外送產業工會參與公聽會，適度表達意見，務必讓併購案審查盡到保障外送員權益的目的。