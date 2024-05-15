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職務再設計擴大服務 精神病人、特教生面試可補助

中央社／ 台北15日電

協助勞工排除工作障礙，「職務再設計」提供補助協助改善職場環境等，勞動部今天說，將擴大服務納入精神病人、特教生為補助對象，且從面試階段就可申請，盼協助就業。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，落實身心障礙者權利公約、因應精神衛生法修正施行等，職務再設計將擴大服務對象、服務範圍及簡化服務流程。

職務再設計原本補助對象包含身心障礙者、中高齡者等，勞動部勞動力發展署科長鍾羅仁今天告訴中央社記者，這次修正擴大服務試用對象，增列「經精神科專科醫師診斷為精神疾病且未取得身心障礙證明者」（精神病人）及「符合特殊教育法所稱身心障礙之情事且未取得身心障礙證明者」（特教生）。

鍾羅仁也說，原本職務再設計的補助只限定職場工作範圍，但實務上可能有聽障者在就業面試時需要翻譯服務、重度肢障者需要人力協助等，因此這次也將就業面試納入服務範圍，盼能協助就業。

另外，由於輔具價格近年持續上漲，鍾羅仁說，原本規定申請簡易就業輔具金額在新台幣2000元以下可以不用訪視、不用召開審查會議，這次也將金額調整至5000元以下，盼簡易流程能讓更多人受惠。

勞動部 面試

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