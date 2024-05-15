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把握本周好天氣 賈新興：21日起水氣增多全台下雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
本周水氣減少天氣晴朗，西半部早晚溫差大。本報資料照片
本周水氣減少天氣晴朗，西半部早晚溫差大。本報資料照片

把握本周好天氣，下周天氣要變了，水氣增多，雨區擴大。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，到下周二（21日）前天氣大致穩定，21日起水氣增多，雨區擴大，台中以南下雨明顯，下雨時間也長，不只是西北雨。下周三（22日）水氣移入，嘉義以南沿海有局部雨，午後全台各地有局部短暫陣雨。

賈新興指出，未來還有兩波東北風，其中一波是明天東北風增強，下周日（19日）則受台灣東北方低壓環流影響偏東北風。

賈新興說，明天東北風增強，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫雨，但下周二（21日）前天氣大致穩定。

周五到周六（17日至18日）環境偏東風，17日午後山區零星短暫雨，18日午後南投以北山區及宜花有零星短暫雨。19日受台灣東北方低壓環流影響偏東北風，東北角有零星短暫雨，午後宜花東山區有零星短暫雨。

賈新興說，下周一（20日）總統就職北部天氣穩定，東風明顯，清晨宜花東沿海有零星短暫雨，午後台中以南山區及宜花東有零星短暫雨。

賈新興表示，21日水氣增多，雨區擴大，午後北部山區、台中以南及宜花東有局部短暫陣雨。22日水氣移入，嘉義以南沿海有局部雨，午後全台各地有局部短暫陣雨。23日台南以北有局部雨，午後苗栗以南及宜花亦局部短暫陣雨。24日苗栗以南沿海有局部雨，午後高雄以北及宜花有局部短暫陣雨。

目前資料顯示，18日晚間菲律賓東方海面有3到4成熱帶性低氣壓生成機率，但賈新興表示，條件不太好。

賈新興也說，超過五天後預報變動度大不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

東北風 賈新興

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