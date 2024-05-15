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珊瑚衰敗、漁網纏繞 台灣這3大觀光海域生態壓力緊繃

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為北海岸-蝙蝠洞。圖／綠色和平提供
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為北海岸-蝙蝠洞。圖／綠色和平提供

台灣獨具特色的海洋景觀與海洋生態備受全球旅客青睞，尤其澎湖、綠島更曾獲選為世界級海洋觀光景點，但政府卻無完整監測與掌握。綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名，呼籲立法院加速審查海保法，推動生態經濟與觀光，並建立監測與管理系統以維護海洋生態。

綠色和平今召開「無魚海洋枯竭觀光2—全台6大海洋觀光區生態壓力評估」記者會，盤點澎湖國家風景區、大鵬灣國家風景區（含小琉球）、東北角國家風景區（含龜山島）、北海岸國家風景區、東海岸國家風景區及墾丁國家公園沿岸等6大台灣重要海洋觀光據點，透過2023年船舶自動辨識系統（AIS）統計累積2億筆數據，發現因人為活動頻繁，海洋生態壓力高的前3名為大鵬灣、東北角、北海岸。

綠色和平海洋專案主任李于彤表示，人為活動頻繁是透過船舶行經海域的距離、船舶出現的次數、船舶穿越所經的時間長度所統計出的數據，而生態壓力較高的前3名區域，不僅是海洋觀光重鎮，也是重要漁場，除具備珊瑚、潮間帶、潛海熱泉等生態系，也涵蓋鯨豚洄游與聚集地。

綠色和平也與在地潛水業者合作，發現近半年來在澎湖、北海岸、東北角與墾丁的熱門潛點，皆有海洋棲地持續受到破壞、珊瑚衰敗、廢棄漁網纏繞生物與珊瑚、垃圾大量累積的證據，對台灣推動海洋觀光的負面影響難以估計。

嘉義大學生物資源學系暨研究所副教授邱郁文指出，各種船舶對海洋生態都會產生不同程度的影響。船舶的引擎聲及螺旋槳轉動聲產生的聲音，會干擾海洋生物的通訊、導航及獵食行為。

另外，船舶可能與海洋生物如海龜、鯨魚等發生碰撞，導致傷害或死亡；船舶燃料泄漏及油汙染也會對海洋生態造成嚴重破壞，影響海洋生物的生存與棲地，而燃料燃燒產生二氧化碳等溫室氣體，也會加劇氣候變化，對海洋生態系統造成負面影響，如海平面上升或海洋酸化等。

李于彤說，台灣海洋生態與海上遊憩活動是極具價值的觀光資產，需海保法從根本建立一套制度，運用分級管理，讓海洋資源使用與生態達到平衡，呼籲新國會能回應民眾期待，守護台灣針對海洋資源，加速審查海保法，推動生態經濟與觀光。

綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為墾丁恆春後壁湖餵魚區。圖／綠色和平提供
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為墾丁恆春後壁湖餵魚區。圖／綠色和平提供
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為墾丁恆春後壁湖餵魚區。圖／綠色和平提供
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為墾丁恆春後壁湖餵魚區。圖／綠色和平提供
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為北海岸萊萊。圖／綠色和平提供
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為北海岸萊萊。圖／綠色和平提供
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為澎湖西嶼。圖／綠色和平提供
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為澎湖西嶼。圖／綠色和平提供
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為墾丁恆春紅柴坑漁港。圖／綠色和平提供
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為墾丁恆春紅柴坑漁港。圖／綠色和平提供
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為海洋澎湖本島南岸。圖／綠色和平提供
綠色和平盤點台灣6大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現大鵬灣、北海岸、東北角為生態壓力最高的前3名。圖為海洋澎湖本島南岸。圖／綠色和平提供

國家風景區 澎湖 綠色

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