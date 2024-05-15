花蓮地震短期安置旅宿 即起開放受災戶免費住3個月

0403花蓮地震已逾1個月，交通部觀光署與內政部國土管理署共同推出「花蓮縣短期安置旅宿」，即日起提供有需要的花蓮縣受災戶持相關證明文件免費短期入住，共有超過470家旅宿業者加入，可提供近3400間房，每戶入住一房，最多可住3個月。

觀光署表示，為協助安置因「0403花蓮地震」住宅毀損、且短期內暫未有合適租屋處的花蓮地區受災戶，與國土管理署合作研擬「花蓮縣短期安置旅宿補助」方案，5月14日共同發布「中華民國一百十三年四月三日震災受災戶住宅補貼作業規定」；另媒合旅宿業者加入「花蓮縣短期安置旅宿」，相關公告作業今由花蓮縣政府公告。

觀光署說明，符合住宅受損及可申請租金補貼資格的花蓮縣受災戶，若暫未有合適租屋處，可持「○四○三震災受災戶房屋損毀受災證明」及「未重複接受居住補貼、補（賑）助切結書」等相關證明文件，向「花蓮縣短期安置旅宿」簽訂訂房契約，即可短期免費入住，住宿費用由中央賑災基金補助旅宿業者，雙人房每月3.2萬元、3人以上入住四人房每月4.4萬元。