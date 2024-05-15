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花蓮地震短期安置旅宿 即起開放受災戶免費住3個月

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
花蓮地震短期安置旅宿補助辦法。圖／觀光署提供
花蓮地震短期安置旅宿補助辦法。圖／觀光署提供

0403花蓮地震已逾1個月，交通部觀光署與內政部國土管理署共同推出「花蓮縣短期安置旅宿」，即日起提供有需要的花蓮縣受災戶持相關證明文件免費短期入住，共有超過470家旅宿業者加入，可提供近3400間房，每戶入住一房，最多可住3個月。

觀光署表示，為協助安置因「0403花蓮地震」住宅毀損、且短期內暫未有合適租屋處的花蓮地區受災戶，與國土管理署合作研擬「花蓮縣短期安置旅宿補助」方案，5月14日共同發布「中華民國一百十三年四月三日震災受災戶住宅補貼作業規定」；另媒合旅宿業者加入「花蓮縣短期安置旅宿」，相關公告作業今由花蓮縣政府公告。

觀光署說明，符合住宅受損及可申請租金補貼資格的花蓮縣受災戶，若暫未有合適租屋處，可持「○四○三震災受災戶房屋損毀受災證明」及「未重複接受居住補貼、補（賑）助切結書」等相關證明文件，向「花蓮縣短期安置旅宿」簽訂訂房契約，即可短期免費入住，住宿費用由中央賑災基金補助旅宿業者，雙人房每月3.2萬元、3人以上入住四人房每月4.4萬元。

觀光署指出，將持續協助0403花蓮地震救災、重建、振興相關工作，儘速恢復花蓮觀光旅遊產業動能。更多短期安置旅宿補助相關內容可上交通部觀光署行政資訊網查詢或向花蓮縣政府觀光處詢問（03-8227171#526、527）。

花蓮地震短期安置旅宿補助辦法。圖／觀光署提供
花蓮地震短期安置旅宿補助辦法。圖／觀光署提供

地震 花蓮 觀光署

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