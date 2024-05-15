面額250元「農粉幣」這樣領 預計7月1日推出

行政院提出285.5億的0403震災重建方案，其中農業部爭取到1.83億元的獎勵農村旅遊預算。農業部農村發展及水土保持署確定將於7月1日發行面額250元的「農粉幣」，只要在花蓮地區登入農業易遊網打開定位即可領取，或是在電商平台「重新出花」專區消費滿千送1張，買愈多送愈多。

行政院於0403地震災後提出「0403震災復原重建方案」，統整各機關重建復原及紓困振興經費需求，預估投入總體重建經費達285.5億元。其中有1.83億為農業部農村水保署負責的花蓮農村旅遊獎勵。

農業部農村發展及水土保持署產業發展及休閒組長楊欣佳表示，單份面額250元的「農粉幣」目前有兩類人可以拿到，一是到花蓮地區的民眾，只要打開手機到農業易遊網打開定位登入即可領取，二來到電商平台「重新出花」購買花蓮專區農產品消費滿千送1張，滿2000就送2張，沒有抽籤和上限問題，這樣才能提振花蓮地區的消費。

楊欣佳進一步說明，每支手機號碼登入農業易遊網只能領取1份農粉幣，若屆期未使用，只要還在活動範圍內，下次到花蓮還能再領取1份，但如果是在電商平台消費領取的就不能再使用於同平台再消費使用，一定要去花蓮地區實體消費才行。

楊欣佳表示，目前初步規畫領券時間預計從7月1日到10月底，兌換期則到11月底，每張限單次使用完畢。

農業部代理部長陳駿季補充，雖然「農粉幣」推出時間暫訂7月1日，不過花蓮地區的交通尚未完全恢復，實際上路時間仍有變數，畢竟交通恢復情況也影響民眾到花蓮旅遊的意願，假如意願不高發行效果也不大。