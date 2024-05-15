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胰臟癌皮膚癢難耐 健保6月納特殊醫材、每年4千人受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署醫審及藥材組副組長張惠萍說，健保於6月起擴增給付新醫材「金屬膽道支架」，運用於緩解惡性膽道阻塞，預估1年約有4千多名癌友受惠，健保挹注約1.7億點。本報資料照片
衛福部健保署醫審及藥材組副組長張惠萍說，健保於6月起擴增給付新醫材「金屬膽道支架」，運用於緩解惡性膽道阻塞，預估1年約有4千多名癌友受惠，健保挹注約1.7億點。本報資料照片

罹患胰臟癌、膽管癌患者常出現惡性膽道狹窄、阻塞，並引發黃疸、皮膚癢、腹痛、發燒、食欲不振等症狀。為提升癌症照護品質，衛福部健保署醫審及藥材組副組長張惠萍說，健保於6月起擴增給付新醫材「金屬膽道支架」，運用於緩解惡性膽道阻塞，預估1年約有4千多名癌友受惠，健保挹注約1.7億點。

張惠萍表示，惡性膽道阻塞的發生原因，可能是罹患胰臟癌、膽管癌、膽囊癌導致膽道狹窄，或惡性腫瘤轉移造成膽管壓迫所導致，臨床上治療膽道阻塞，採手術切除腫瘤，也可使用引流管將膽汁導引至體外，或置放支架將膽汁引流至腸道，緩解病人不適。

張惠萍說，膽道支架材質可分為塑膠膽道支架和金屬膽道支架，經委託財團法人醫藥品查驗中心進行醫療科技評估，結果顯示，在無法切除或臨界可切除的惡性肝外膽道狹窄病人，「金屬膽道支架」相較健保原給付塑膠膽道支架具較佳的支架暢通率、延長暢通時間，同時可降低再介入次數，提升臨床療效及品質。

張惠萍說，依醫材比價網登錄，金屬膽道支架自費價格中位數約4到6萬元，6月起納入健保給付後，預估1年約4千多名癌友受惠，讓醫師依病患病情選用合適醫材種類，增加治療選擇。

健保署長石崇良說，為確保國民基本醫療需求和健康利益，健保署將持續爭取健保預算，努力將具有實證效益且臨床治療需求的新醫材納入健保，建立更完善的癌症治療給付，以減少民眾經濟負擔，並增進醫療價值與民眾健康。

健保署 癌症治療 醫材

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