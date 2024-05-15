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要帶外套！天氣風險：今晚東北季風增強留意郊區低溫

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
水氣減少天氣晴朗，但西半部早晚溫差大。本報資料照片
水氣減少天氣晴朗，但西半部早晚溫差大。本報資料照片

要帶外套，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，最近早晚溫差大，今早基隆只有14.5度，白天回溫，晚間東北季風再度增強，而且水氣少，中北部地區輻射冷卻作用會加強，要留意郊區低溫。

李至晟指出，今天天氣穩定，沒有顯著降雨；因雲量少造成輻射冷卻強，早晚持續偏涼，以基隆的14.5度最低。白天東北季風稍微減弱，北部氣溫小幅回升，高溫大約27到28度，中南部可到30度上下。晚間東北季風再度增強，且水氣少，中北部輻射冷卻作用進一步加強，低溫可能比今天低1-2度。

中央氣象署指出，今天夜晚清晨北台灣低溫18、19度，其他地區20至22度，且局部可能有輻射冷卻影響，溫度會更低一些，感受涼冷。白天太陽加熱迅速，預估各地高溫回升，北部、東半部為27至29度，中南部29至31度，白天溫暖微熱、早晚涼，西半部留意日夜溫差較大。

李至晟指出，到下周日前都是類似穩定天氣，少量降雨機會僅限於午後山區跟迎風面。但要留意空氣品質，東北季風挾帶臭氧濃度偏高，加上白天紫外線光化作用，容易讓午後西半部空氣品質對敏感族群不健康等級。今晚東北季風增強，前緣細懸浮微粒也偏多，不排除後續因大氣穩定累積在近地面，周末前空品都持續不理想，外出最好準備口罩備用。

李至晟表示，目前看來下周暫時沒有鋒面接近台灣，隨東北季風減弱，且南海的西南風增強，整個華南、台灣天氣比較不穩定，預測下周中後期陰雨天氣為主。北方鋒面要到下周後期才有機會接近台灣。如果條件適合的話，有可能讓鋒面搭配西南季風，帶來比較多降雨，讓台灣旱象稍微緩和。

東北季風 輻射

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