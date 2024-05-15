低溫下探16度 粉專：「北部回到冬天」錯過再等半年

今天清晨基隆只有14.5度，新北15.1度，台北15.7度，各地區平地最低氣溫約15至19度，但天氣晴朗，不少民眾覺得很涼爽，非常舒適的天氣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，東北季風迴光返照，周三、周四北部預計下探16到18度，有可能更低，會有種回到冬天的感覺，錯過這次就半年後見。

今天到周五天氣晴朗但早晚溫差大，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這是東北季風的迴光返照，台灣上空的水氣已經散去，未來幾天，將有兩波偏乾的東北季風接手，尤其周三到周四這波，預報看起來偏強，北部預計下探16到18度，有可能更低，會有種回到冬天的感覺。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中南部的影響就比較小，愈往南愈熱，甚至根本沒有變涼的感覺。這星期，南北將會是兩個世界，往返南北請多多注意溫差。

此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，模式的中長期預報顯示，今年的西南季風，最快會在五月底抵台，如果沒意外，這周的東北季風，有可能就是最後的榮光了，錯過這次，就半年後見。