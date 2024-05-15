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14.5度！吳德榮：到周五晴朗早晚溫差大 周六起水氣增

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今到周五天氣晴朗穩定，白天偏熱但早晚偏涼，日夜溫差大。聯合報系資料照
今到周五天氣晴朗穩定，白天偏熱但早晚偏涼，日夜溫差大。聯合報系資料照

今晨很涼，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨基隆只有14.5度，今到周五天氣晴朗但早晚溫差大，北台部分地區最低溫下探15度以下；周六至下周一水氣漸增，大氣漸趨不穩定，下雨機率增。

吳德榮指出，截至上午6時13分本島縣市平地最低氣溫前3依序為：基隆(七堵區)14.5度，新北(汐止區)15.1度，台北(北投區)15.7度。各地區平地最低氣溫，約在15至19度，包括北部(基隆七堵區)14.5度、中部(台中外埔區)18.0度、南部(台南白河區)19.0度、東部(宜蘭五結鄉)17.5度。

吳德榮表示，今日至周五鋒面在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率。白天偏熱早晚偏涼，日夜溫差大；清晨因「輻射冷卻」加成，北台部分平地最低溫將降至15度、甚至更低。

今日各地區氣溫：北部15至32度，中部18至33度，南部19至33度，東部18至31度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周六至下周一高壓迴流，水氣漸增，大氣漸趨不穩定，各地多雲時晴白天暖熱，午後近山區有局部陣雨機率。下周二(21日)西南風增強，大氣不穩定，各地仍多雲時晴、午後降雨範圍擴大機率提高。

吳德榮表示，最新(14日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展緩慢，並無侵台機率；其他各國模式亦有類似的模擬，仍需持續觀察。 

吳德榮 基隆 氣溫

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