大林慈濟發表護理行動App 臨床效率高

解決護理師人力短缺問題，嘉義大林慈濟醫院昨發表行動護理App，盼節省臨床護理作業時間；院長賴寧生說，此為首創以護理為主軸的行動個人助理App，可替代傳統護理師用手寫、手抄夾板，把多出來心力專注提升照護品質，為患者提供便捷、高效和高品質的護理服務。

行動護理App整合包括行動病歷（病人清單）、醫囑確認、工作清單、傷口拍照上傳、行動給藥等功能，還可用語音及ChatGPT輔助護理紀錄。

院方副護理長林劉文斌說，此款App好處可以隨時觀察病人生命徵象、檢驗報告、檢體，例如醫師查房時臨時下醫囑記錄，就可在病房內即時記錄，系統還結合「行動給藥」，只要打開App就可執行給藥、當場確認，不用擔心給錯藥。

慈濟醫療志業執行長林俊龍指出，系統有效減少醫護臨床繁瑣工作，快速將資訊詳細記錄在病例上以及確認給藥、工作清單，同時還能藉由語音輸入病例，用手機拍照後直接記錄到病例裡。

嘉市護理師護士公會理事長林慈恩認為，各大醫院都有類似的護理App系統，系統主要是輔助護理人員提升效率，但還無法解決護理師荒。