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雲林近半人口過胖 醫：吃太多飯

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林肥胖人口比例高，台大醫院雲林分院為此整合各科成立體重管理中心。記者陳雅玲／攝影
雲林肥胖人口比例高，台大醫院雲林分院為此整合各科成立體重管理中心。記者陳雅玲／攝影

雲林縣前年肥胖人口高達46.8%為全台次高，醫師分析，雲林近半數人口過胖，除與高油、高鹽飲食、運動量不足等原因相關，攝取米飯等澱粉過多是主因。

對此，台大醫院雲林分院近期成立體重管理中心，目前已有10名個案，院方表示，會根據個人化數據提供專業判斷，讓民眾免走冤枉路。

台大雲林分院體重管理中心主任游紘權分析，雲林農業勞動人口多，民眾常將務農的勞動量當成運動，造成運動量不足，加上農民認為要多吃飯才有飽足感，導致澱粉量攝取過多，都是造成肥胖原因。

台大雲林分院3月整合各科成立體重管理中心，副院長洪健清說，體重管理中心會為病人檢查是否因內分泌疾病導致次發性肥胖，以及是否存在與肥胖相關的併發症，例如糖尿病和高血壓，並對症給予治療，根據個人化數據提供專業判斷，開立合法處方藥物以外，更提供專業飲食建議、量身打造的運動處方。

院方昨宣布成立體重管理中心，目前10名個案年紀最大約50多歲，最年輕近30歲，體重最重高達110公斤，多數因為健康檢查出現異狀所以上門求助。其中1名個案接近破百公斤，因為要結婚，擔心婚紗照不好看，所以前來就診，10人經過6周控制飲食，每人平均減重2至3公斤。

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