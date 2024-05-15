「人工生殖法」草案若三讀 代理孕母將合法化

衛福部版本 藍白委讚前瞻

歷經二場國健署公聽會、一場立法院公聽會，衛福部國健署昨天終於預告「人工生殖法」草案，最大亮點為代理孕母合法化，不孕症異性戀夫妻、男同志伴侶均可申請代孕，單身女性、女同志伴侶也適用人工生殖。國健署副署長魏璽倫表示，泰國、以色列採取相對程度的開放代孕，如果該草案完成三讀，台灣將成為亞洲第一個中央立法代孕合法化的國家。

藍白立委對此表示讚許，國民黨立委陳菁徽表示，衛福部版本非常前瞻，可以說是部長薛瑞元卸任前，給予求子等待多年的民眾一分最溫暖的禮物。

「終於踏出第一步，希望繼續往前走，不要回頭。」三十年來持續推動代理孕母的立委陳昭姿說，期盼即將就任新閣揆的卓榮泰盡速審議，將草案送至立法院，下個會期加速審查，讓該法及早上路。

擴大適用 納同婚等三族群

部版人工生殖法修正草案強調，截至民國一一一年，全球至少十七個國家立法施行代孕生殖，藉由代孕生殖技術協助不孕症夫妻或男性同志伴侶一圓求子夢。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，草案廣納各界意見，從原本四十條增列至六十二條，在現行人工生殖法中，僅具有婚姻關係的異性戀夫妻得接受人工生殖，草案則擴大至同婚伴侶、單身女性、代理孕母等三大族群。

草案嚴格限制「欲委託代孕生殖」資格，包括妻子無子宮、女同志伴侶雙方皆無子宮、子宮先天性異常、免疫疾病等原因無法懷孕，或因懷孕或生產有嚴重危及生命之虞，以及受術配偶雙方均為男性的同志伴侶。另參考歐洲人類生殖及胚胎學會建議及台灣收養實務經驗，在委託配偶中，至少一人年齡需未滿五十歲。

草案嚴格規範代理孕母資格，需具有台灣戶籍，以免因為非法居留或於台灣無長久居住事實，導致跨境代孕糾紛，侵害代孕子女權益；此外，需年滿二十歲、未滿四十歲，確保生理健全、心理成熟，避免高齡生育風險。再者，代理孕母限於有足月懷孕生產經驗，無妊娠高血壓、妊娠糖尿病、子宮頸閉鎖不全、甲狀腺機能異常等重大併發症，也未有剖腹產經驗。

代孕生殖 最多以一次為限

婦女團體批評代孕將使得子宮工具化，為此，修正草案參考以色列規定，最多一次為限；醫療機構施行代孕生殖時，每次植入以單一胚胎為限，以避免減胎手術及降低懷孕生產風險，維護代理孕母健康與權益。

部版草案明文「禁止商業代孕」，參酌美國作法，可提供營養費，並負擔檢查、委任律師、保險、心理諮商、交通、工時損失、產後護理等必要費用。執行前，需先開立代孕費用專戶，代理孕母完成人身保險投保後，才可執行代孕生殖。

為維護代理孕母心理健康，在不影響代孕子女及委託配偶的親和性前提之下，允許孩子生產後至少二年內，代理孕母可以探視代孕子女。另針對代孕過程中可能涉及不法情事也增訂罰則，例如，以詐欺或脅迫方式使代理孕母或委託配偶共同簽訂代孕契約，處三年以下有期徒刑，屬告訴乃論。