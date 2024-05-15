台彩端午加碼 獎金5億

台彩業績表現超乎預期，今年業績目標一四八八億元，至五月十三日止銷售業績八七七點八億元，達成率約六成。台彩昨天也宣布端午節加碼活動，加碼總獎金五億元，預計端午節檔期可增加十七億元的業績。

台彩總經理謝志宏表示，今年統計至十三日的銷售成績為八七七點八億元，其中電腦型彩券銷售金額二六三點九億元，立即型銷售金額六一三點九億元，整體來說，業績比去年期同期成長百分之六點四。

不論是大樂透還是威力彩，今年似乎頭獎開出的次數比較多。台彩統計，今年至四月十六日止，大樂透平均十七天開出一次頭獎，威力彩平均卅六天，較歷年平均時間大為縮短。謝志宏說，買電腦型彩券的消費者變多了，比較容易開出頭獎，尤其是加碼期間，大家對電腦彩券特別感興趣。

台彩昨也宣布端午節加碼活動，加碼總獎金五億元，大樂透加開一百組一百萬元。五月廿一日開獎的大樂透除了當期的例行獎號可以對獎外，會再加開一百組六個促銷獎號，每組獎金一百萬元，總加碼金額一億元。

今年改版玩法變簡單的三星彩及四星彩，五月廿日至六月八日的三星彩壹獎獎金從五千元提高至一萬元；四星彩壹獎獎金從五萬元提高至十萬元。同樣是五月廿日開始加碼的三九樂合彩至六月一日共計十二期二合玩法單注獎金從一一二五元提高至一千五百元。

每五分鐘開獎一次的賓果賓果，自六月七日起加碼十六天，其中基本玩法一至六星九個獎項獎金加碼，猜大小與猜單雙玩法獎金倍數也從六倍提高至七倍。