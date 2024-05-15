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補充保費費率 520後擬漲

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

立法院今將針對「保障健保點值」進行朝野協商，健保署長石崇良昨表示，基於公平原則，相同收入，也應繳納相同健保費，正慎重思考提高補充保費費率，有能力的人應多繳一些；再者「資本利得」費率（百分之二點一一）與一般保費的費率（百分之五點一七）相距太大，五二○後擬提高股利、利息所得和租金收入等補充保費費率。

石崇良昨出席「合作示範計畫領航 打造本土癌症基因庫NGS納健保」記者會受訪時表示，以往費率計算上，補充保費和一般保費脫鉤，二代健保開辦時設定，一般保費百分之四點九一，補充保費則為百分之二，之後依照一般保費成長率，調整補充保費，目前兩者費率已有明顯差異。

二代健保開辦十年，針對「全年累計超過當月投保金額四倍部分的獎金」、「兼職薪資」、「執行業務收入」、「股利所得」、「利息所得」和「租金收入」等六大項目收取補充保費。

石崇良表示，基於公平性原則，確實需調整補充保費費率，以「股利所得」為例，一般薪資所得者健保費率為百分之五點一七，而股利只有百分之二點一一，明顯偏低，如以「相同收入，繳納相同健保費」為原則，就有必要調高費率。

補充保費六大類範圍中，有些偏向薪資所得、有些偏向資本利得，石崇良強調，「希望有能力的人多繳一點」，基本利得的費率也不應低於一般保費費率。至於現行補充保費收取的上限為一千萬，也將考慮往上提升。

保費 保障健保點值 石崇良

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