新聞眼／蔡英文卸任前利多大放送 代孕合法化 濃濃政治味

二○○七年我國正式通過「人工生殖法」，將捐精、捐卵及人工生殖技術等規範入法，規定只有「不孕夫妻」能實施人工生殖。上路迄今，生殖技術大幅躍進，但法案卻未能與時俱進，衛福部遲遲未能推出自家版本，令人詬病。昨天突然預告官方版本草案，選在總統蔡英文執政最後一周，傾向代孕合法化，嘉惠同志族群，對彩虹鐵票有所交代，其中充滿濃濃政治意味。

事實上，國健署早已擬定人工生殖法修法版本，針對爭議性較大的代理孕母，多次召開專家會議，也舉行公民審議會議，在社會代表、學者專家的密切討論後，已獲共識，那就是「有條件開放代理孕母」，當時民調顯示，高達八成受訪者同意此項決議。

人工生殖法修法草案昨天預告，國民黨、民眾黨難得讚賞蔡政府，認為此版本前瞻，為衛福部長薛瑞元卸任前，給求子等待多年的民眾一分最溫暖的禮物。在野黨支持，部版草案送至立院後，應可順利完成三讀，造福廣大不孕女性，並讓有意撫育下一代的同志家庭不必跨海求子，勞心勞力，耗費鉅資。

值得討論的是，這次草案預告的時間點，選在總統蔡英文任期屆滿前夕，利多大放送，對於死忠選民有所交代，也更籠絡同志族群的心，明明美事一樁，卻與政治選票掛鉤。

「治大國，若烹小鮮。」治理國家就像煎小魚一樣，不應時時刻刻翻攪，讓社會浮動不安，在臨別之際，蔡政府動作頻頻，調漲電價、有意赦免前總統陳水扁、代孕合法化，話題性十足，只是不知下周即將接任的賴清德總統內心作何感想。