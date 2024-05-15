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民團：代孕合法 形同剝削弱勢

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

「人工生殖法」涉及代理孕母，爭議不小，討論多年仍難獲共識。衛福部國健署昨公布「人工生殖法」草案，將代理孕母合法化，對此，婦女團體強烈反對，台灣女人連線理事長黃淑英表示，行政部門預告內文中明確傳達支持代孕的態度，雖禁止商業代孕，但仍忽略對弱勢女性剝削的問題，不可在內閣轉換期間無視民意、蠻橫通過。

黃淑英表示，民間擔憂代理孕母讓女性工具化、商品化，而衛福部以「利他、無償」概念化解疑慮，但關鍵在於是否可行，懷孕是十個月的身體變化，不是一兩天的事情，營養補償費用動輒百萬，絕非一般家庭所能負擔，恐將加劇階級化，欲從事代孕的女性多屬弱勢，因為缺錢而選擇代孕，代理孕母合法化形同對弱勢者的剝削。

「懷孕是高風險、嚴肅的事，代孕者的家庭也會受到影響，必須嚴肅看待。」黃淑英說，國健署舉辦二次修法公聽會，民團期盼人工生殖法與代理孕母脫鉤，但先通過人工生殖法適用對象，至於代理孕母，因缺乏共識，仍需更多討論，不料，衛福部罔顧民意，仍將代理孕母納入草案。

黃淑英表示，代孕合法化，有如政府帶頭剝削代孕女性，選在新舊內閣交替前夕，公告如此嚴肅議題的法案，違反政治常規，應由新內閣審視思考。台灣社會歷經廿多年，走過同婚合法化等變革，但是否同意代孕，仍必須取得共識。

「在立法院三讀通過之前，婦女團體勢必全力持續阻擋該法案。」台灣婦女維護生命協會創會理事長解慧珍說，人工生殖的早產比率偏高，容易影響孩子身心發育，再者，過程中施打排卵針，也不利於母親健康，政府應該正視代孕合法化後對國家、社會所帶來的負面衝擊。

代理孕母 內閣 衛福部

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