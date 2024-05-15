蘇花安、國5接蘇花改 環評過初審

四月三日花蓮強震後，蘇花公路成為重災區，蘇花安環評進度再度引發關注。環境部昨召開蘇花安第二次環評初審，環委認為本案雖不用進入二階環評，但須加強易崩塌落石防護措施及效益評估；國五銜接蘇花改環評則呼籲開發單位善盡溝通並評估施工便道工程替代方案。上述兩案均通過初審，後送環評大會審查。

今年二月廿日環境部召開蘇花安環評初審。交通部公路局表示，基於前次委員建議，土方運送採「鐵路運輸」方式，減輕環境汙染級降低台九丁線及台九線交通衝擊。

不過蠻野心足生態協會認為，新開發的道路建設並非解決運輸問題的唯一解方，建議本案須進入二階環評。

環委最終認為無需進入二階環評，但要求開發單位應補充土石方、道路運轉與標案間交換利用無法順利執行時的土石方去化替代方案，並強化說明易崩塌路段的落石防護措施及其效益評估，補充沿線施工便道具體設施規畫及研提具體管理管制措施。

公路局長陳文瑞說，蘇花公路沿線地質敏感，未來封路或因落石崩坍導致道路中斷情況恐頻繁發生，顯示蘇花安計畫有迫切性，會盡快補件資料並提送環評大會，明年就能開始設計路廊、用地取得、都市計畫變更等行政程序，預計二○二七年發包、二○三二年完工。

至於國道五號銜接蘇花改環評部分，由於部分民眾對施工便道工程仍有疑慮，環委建議加強與當地民眾溝通、具體回應居民調整後施工規畫並研擬施工便道替代規畫。