立院三讀 交通檢舉限縮 5微罪仍可檢舉

立法院會昨三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，限縮民眾檢舉交通違規的項目，但保留騎機車未戴安全帽、不依順行方向停車、占用身障者停車位，還有在人行道與行人穿越道違規臨時停車等五項違規項目；同時修正道安講習扣抵違規點數次數，從現行的每年一次可抵扣兩點規定，放寬為每年兩次可抵扣四點。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，預計最快六月生效施行。路權團體與職業駕駛團體則認為，政府更應該做的事，是改善道路工程環境。行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧強調，期待政府明確提供道路設計改善的目標時間，並承諾改善完成時，可恢復原先的執法力度。

違規記點新制去年六月卅日上路，同時放寬民眾檢舉及增加記點項目，導致違規件數暴增，引發職業駕駛不滿。交通部因此提出修法，限縮民眾檢舉項目。

根據通過條文，明定騎機車手持手機通話、汽機車駕駛人吸菸影響他人行車安全、倒車未顯示燈光或不注意行人、公車站十公尺、消防車出入口五公尺內臨停，又或是車站、學校市場等公共場所出入口停車等，不開放民眾檢舉；但騎機車未依規定戴安全帽、逆向停車、占用身障者停車位，在人行道與行人穿越道違規臨停等，未來仍開放民眾檢舉。

至於違規記點的部分，限縮當場由警察攔檢、可確認駕駛人身分才納入記點，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等情形。

另外，立法院會昨通過附帶決議，要求交通部應在修法施行後一年內，就道路工程及行人環境、停車及上下車等問題的實際改善進度，向立法院交通委員會提出書面報告。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉表示，面對到現實的道路環境不利於駕駛，所以應該把道路環境做好改善。台灣交通安全協會副理事長林志學則說，應盡快改善道路工程，否則交通安全問題依舊存在。