健康你我他／在家各有私人空間 主臥室溫馨相守

我和外子結縭超過30年，今年初他過完60歲生日，也就是我生命中近三分之二的日子都是和這個人在一起。

孩子們長大了，各自朝歐美發展，身為父母的我們，除了守護家園，更重要的是好好照料自己的生活及健康，避免日後成為年輕人的負擔。每天吃完晚飯，我們會到公園散步，假日也會到處走走，冬天去墾丁、夏天往山上跑，或相偕去逛百貨公司，兩人焦孟不離，雖偶有爭吵，但一下子就雲淡風輕了。

夫妻兩人出門從來不會牽手，總是並肩同行或一前一後，因為我知道他就在身旁，那是信任帶來的安全感，不必從彼此的手心感受熱情，而熱情卻常在我心。步入中年後，行周公之禮次數減少，但感情不減，每天晚上只要聽到他的打呼聲，就感到安心。

30多年來一成不變的生活模式並不覺得單調，反而是孩子們離巢後，感覺我倆已是生命共同體，更要一起健康的變老。每天除了工作職場上的溝通，也會一起計畫出國探親事宜及退休後的財務規畫。

在家裡，除了公領域外，我們有各自的生活空間，互不干擾。在主臥室裡，我特別購置了高級彈簧床及鮮麗的床罩組，一進臥房即感受嘴角奼紫嫣紅開遍的幸福氛圍。在這張床上睡得安穩、自在，整個空間裡有夫妻相守的溫馨氣息。

沒錯！我們要一同快樂舞出生命的下半場。