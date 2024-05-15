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更年期三高風險增 5要訣護心保健

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
更年期婦女應定期監測健康狀況，做好日常保健，遠離心血管疾病。圖／123RF
更年期婦女應定期監測健康狀況，做好日常保健，遠離心血管疾病。圖／123RF

更年期是婦女生命歷程中自然且必經的階段，在45至55歲期間隨著卵巢功能衰退，女性荷爾蒙分泌減少，導致更年期婦女基礎代謝率降低、容易骨質疏鬆、體脂肪囤積、提高心血管疾病發生風險。國健署長吳昭軍提醒，更年期婦女應定期監測自我健康狀況，維持良好生活習慣，並提供護心5要訣，做好日常保健，遠離心血管疾病風險。

國健署國民營養健康調查顯示，45至64歲女性血壓偏高、血脂偏高、血糖偏高，盛行率達26.4%、21.3%、39.7%，隨年齡增加，三高異常盛行率有升高情形。吳昭軍說，更年期是影響婦女健康的關鍵，女性荷爾蒙分泌減少，心血管疾病風險更為顯著，進而影響生活品質，甚至有死亡風險，如何在更年期早期管理心血管疾病危險因子至關重要。

護心5要訣：

1.健康體重：依身體質量指數BMI進行整體熱量攝取的規畫，並視年齡、活動量及體重增加情形，進行個人熱量攝取的調整。

2.均衡飲食：適當攝取六大類食物，包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類、油脂與堅果種子類，遵守少油、少鹽、少糖、高纖、高鈣飲食原則，以天然原型食物為主，減少過度加工食品。

3.規律運動：增加自我活動機會，運用逛街購物、上下班通勤時段，由每次10分鐘開始，分段累積身體活動量，每天累積30分鐘運動，每周累積150分鐘以上中度身體活動，搭配肌力和伸展運動，降低心血管疾病風險。

4.放鬆舒緩：透過閱讀、聽音樂、瑜伽等嗜好活動，適時舒緩生活壓力，放鬆身心靈，維持愉快心情，多與親人、朋友分享心事，保持良好互動。

5.無菸樂活：菸品中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，容易引起中風或心肌梗塞危險，若有吸菸習慣的婦女，可善用國健署多元戒菸服務資源。

為幫助更年期女性了解健康狀況，國健署提供40至64歲民眾每3年1次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，包含身體檢查、尿液檢查、血液生化檢查、BC型肝炎篩檢、健康諮詢等，定期接受檢查，以早期發現及早治療，做好更年期健康管理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

心血管疾病 更年期 風險

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