台彩慶端午 獎金加碼5億

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
台灣彩券公司總經理謝志宏（中）昨（14）日宣布端午加碼總獎金新台幣5億元，並加碼五款遊戲史上最多。台灣彩券／提供
台灣彩券公司總經理謝志宏（中）昨（14）日宣布端午加碼總獎金新台幣5億元，並加碼五款遊戲史上最多。台灣彩券／提供

台灣彩券今年以來好成績單曝光。台灣彩券總經理謝志宏昨（14）日揭露，受惠春節銷售買氣大增，今年業績達成率至13日為止，已經達六成，其中立即型業績飆至613.9億元、電腦型263.9億元，總業績達877.8億元、年成長6.4％，全年業績有機會超過原定目標1,488億元、挑戰1,500億元。

台灣彩券昨日更進一步端出端午節加碼5億元活動，謝志宏預估，將可催出17億元的買氣，較平常購買業績可以增加三倍多，系統經過春節狂買氣，都已經準備妥當，迎接端午佳節加碼活動來臨。

此次共推出五種遊戲加碼。最受歡迎的大樂透，今年端午將加開100組100萬元獎項，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會，自5月21日起加開，總加碼獎金1億元，加碼期限直到100組100萬元獎金全部送出，或是到7月5日為止。假設與親友集資，採用包牌買法更可以提供中獎機會，只要幸運對中加開的任何一組促銷獎號，就可以帶走百萬獎金，假設同一組促銷獎號有兩注以上中獎，則百萬獎金依照中獎注數均分，假設未全數開出，剩餘組數則會延到下期加開。

第二種與第三種為今年改版全新推出的3星彩以及4星彩，玩法更簡單，兌獎方式類似統一發票，一注25元好入手，端午首次推出壹獎獎金翻倍的加碼好康，自5月20日至6月8日「3星彩」壹獎獎金從5,000元提高至1萬元；「4星彩」壹獎獎金從5萬元提高至10萬元。

第四種為「39樂合彩」，5月20日開始加碼至6月1日共計12期「二合」玩法單注獎金從1,125元提高至1,500元；第五種為每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自6月7日起獎金加碼16天，「基本玩法」1~6星九個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法獎金倍數也由六倍提升至七倍。

由於今年是公益彩券第五屆第一年加碼，首年備償獎金水位較低，但相較第四屆首年、也就是2014年端午加碼4.8億元相比，台灣彩券今年端午節仍端出5億元加碼，向廣大彩迷展現十足誠意。

謝志宏說，與往年相同，每一次新一屆的首年頭獎開出頻率明顯增加，以大樂透為例，過去平均每17天開出一次頭獎，今年以來至4月16日縮減至每十天開出一個大獎，總計已經開出11個頭獎幸運兒；威力彩的開獎天數，更從過去66天，今年平均縮至36天就開出一個大獎，今年已經累積三位威力彩頭獎幸運兒。

彩券 業績 頭獎

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