勞動部公布Ｑ3人力需求 終結連6季年減 製造業最缺人

勞動部今公布「113年第2次人力需求調查」指出，今年Q3人力需求比Q2淨增加6.6萬人，其中以製造業淨增加2.2萬人最多，再來是批發零售、住宿餐飲業，但後兩者缺工已相對緩解，整體人力需求、製造業需求則是終結連6季年減，首次呈現年增。

為了解今年7月底就業市場人力需求情形，勞動部於4月1日至19日就員工規模30人以上的事業單位辦理人力需求調查，回收有效樣本計3015家。

調查指出，事業單位預計今年Ｑ3比Ｑ2人力需求淨增加6萬人。勞動部統計處長梅家瑗分析，受惠新興科技應用商機擴增，支撐相關產業鏈人力需求，加以民間消費持續穩健成長，且適逢暑期旅遊餐飲旺季，帶動事業單位人力增補動能，整體人力需求較去年同期略升，而本季也是繼連續6季預期人力需求比前一年份同期減少，首度呈現年增，她解釋，人力需求受季節性影響，都是各年份同期作比較，已經連續6季都比前一年同期減少，這季的人力需則是比去年同期增加。

梅家瑗說，進一步按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加2.2萬人較多，製造業人力需求跟整體人力需求一樣，終結連續6季比前一年同期減少，本季終於相較去年同期轉增。人力需求淨增加次之是批發及零售業，淨增加8千人，住宿及餐飲業淨增加7千人再次之。

梅家瑗說，今年Ｑ3與Q2相較，7月底工業部門人力需求預計淨增加2.6萬人，服務業部門淨增加3.5萬人，服務業部門已經連續7季高於工業部門。

此外，住宿及餐飲業、批發及零售業今年Q3需求，都比前兩年同期還低，代表缺工已逐漸緩解，反觀營建工程業Q3人力需求創歷年同期新高，梅家瑗說，主要是公共工程建設需求旺盛所致。