Q1旅館房價3135元比去年更貴 觀光署：鼓勵平日出遊

今年第1季旅館業市場熱絡，整體住客人次較去年同期增加約35萬人次，且今年第1季觀光旅館及一般旅館業整體平均房價為3135元，較去年同期3028元增加107元、成長3.4％；住房率為46%，以北市60.5%居冠，新北市及台南市位居第2及第3，分別為51.3%及51%。觀光署表示，鼓勵民眾平日出遊，以分流概念，享受實惠價格及舒適旅遊環境。

交通部觀光署說明，今年第1季旅館業市場熱絡，整體住客約為1697萬人次，較去年同期增加約35萬人次。另今年第1季觀光旅館及一般旅館的整體客房住用率為46%，以個別縣市觀之，以北市60.5%居冠，新北市及台南市位居第2及第3，分別為51.3%及51%。

觀光署進一步指出，今年第1季觀光旅館及一般旅館整體平均房價為3135元，較去年同期3028元，增加107元、成長3.4%。以平均房價區間分布比例圖顯示，今年第1季共計3440家旅館，其中約有80%（共2722家）低於平均房價；其中約35%（共1193家）座落於1500至2500元之間，顯示我國旅館市場呈分眾化趨勢，包含小資平價與高級奢華等不同服務內容。

觀光署表示，檢視旅館業平均房價上漲原因，包含物價成長、每月基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等因素所致，均影響旅館房源提供及經營成本。以平均消費者物價指數（CPI）觀之，今年第1季平均消費者物價指數（CPI）漲2.34%，其中服務類即漲2.62%，顯示整體物價漲幅致經營成本均不斷提升。