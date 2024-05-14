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日夜溫差大！明北部低溫18度 這日變天小心降雨

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日夜溫差大！明北部低溫18度 這日變天小心降雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周天氣單純，屬於乾冷天氣型態，明天北部低溫僅18度，但白天升溫快。聯合報系資料照
未來1周天氣單純，屬於乾冷天氣型態，明天北部低溫僅18度，但白天升溫快。聯合報系資料照

未來一周天氣單純，中央氣象署表示，明天東北季風減弱，周四再增強，溫度變化不太大，但受到輻射冷卻影響，早晚溫差大，北部、宜蘭地區低溫18至19度，周五回溫，各地高溫約30至31度；但下周一、二華南雲區與南邊移動，水氣增加、降雨範圍有變化。

氣象署長預報員黃恩鴻說明，明天東北季風減弱，周四（16日）再增強，溫度變化不大，早晚偏涼，白天溫暖稍熱；周五至周日（17至19日）東北季風再減弱，溫度回升。

黃恩鴻表示，本周水氣少，周五前都是偏乾涼的天氣型態，僅有東半部有局部短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨，其他地區均為多雲到晴，甚至是晴朗的天氣；明天白天晚熱，太陽出來後溫度上升快速，但受到輻射冷卻影響，日夜溫差大。

周五至周日因雲量增加、水氣也稍多，但降雨偏少，東半部有短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴；下周一、二（20至21日）華南雲區移動，水氣從南邊上來，水氣增多，降雨範圍會有變化，東半部局部短暫陣雨，北部、南部也有零星短暫陣雨。

溫度部分，黃恩鴻說，明天北部、宜蘭低溫18至19度，局部地區會更低，其他地區20至22度。明天白天晴朗穩定、升溫快，北部、東半部高溫27至29度，其他地區29至31度，西半部溫差大；周五至周日高溫北部30度，其他地區31度；下周一、二雖有降雨機率，但溫度不降，屬於雲多悶熱的天氣型態。

東北季風 高溫

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