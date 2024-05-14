為消除愛滋歧視而唱 公衛醫藥生創「一樣」公益曲

一首抗SARS的公益曲「手牽手」，在2003年5月的台灣大街小巷傳唱，21年後的今天，百名醫藥衛生學生共同創作公益歌曲「一樣」，為健康平權、消除愛滋歧視而唱，盼重現經典。

「我們有一個夢想，希望未來愛滋病，可以像糖尿病、高血壓，毫無顧忌說出自己是病友的事實」，作為這次HIV愛滋公益歌曲「一樣」醫藥衛生學生大合唱監製、台灣公衛學生聯合會副理事長劉憬勲告訴中央社記者，期望透過溫暖曲風與歌詞，消除民眾與感染者的隔閡。

「U=U」是倡議「病毒測不到，愛滋傳不了」，感染者透過治療，連續6個月以上體內測不到HIV病毒，就不會透過性行為將HIV再傳給其他人，愛滋不再與絕症畫上等號，但感染者仍會遭遇不友善對待。劉憬勲認為，醫學生未來會披上白袍，是扭轉醫療友善關鍵角色。

對於HIV公益歌曲為何不與演藝圈名人合作放大話題，劉憬勲笑著說，這是一場全台百名醫藥衛生學生用歌曲進行對話。為了完成「一樣」詞曲創作，實際與病友接觸、談心，走進一個又一個故事裡，對準醫事人員而言，HIV不再只是課本名詞，病毒量也不再是冰冷數據。

劉憬勲表示，期望這群學生成為樞紐，帶給感染者溫暖，從在學期間就建立與HIV感染者互動技巧，甚至成為一股向上影響的力量，改變醫事人員「學長姐」，同時希望為HIV而唱的「一樣」能像當年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）公益曲「手牽手」風靡一時，朗朗上口，規劃與台北市政府合作，讓這首歌走進日常。

HIV公益歌曲「一樣」作詞組分享，沒有人喜歡被標籤化、污名化，希望聽到這首歌的每個人，都可以和感染者一同前行。這首歌曲隱藏很多小巧思，傳遞議題同時，也能套進生活，給聽者溫暖力量，度過當下困境。

台灣公衛學生聯合會將於17日發布2024年HIV公益歌曲 「一樣」（ As Usual） ， 這首歌曲的MV 將於全球數位串流平台發行，預計5月底前往日內瓦世界衛生大會（HIV）活動宣傳、6月將在台北捷運站登場傳唱，一同用音樂的力量，消除HIV污名化。