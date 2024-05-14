氣候變遷恐淹雲林、台南 學者：調適策略要跳脫傳統

為因應氣候變遷，各地方政府應擬訂氣候變遷調適執行方案。學者建議，應加強社會科學面的研究，強化民眾對氣候韌性的認知；並強調根本問題是「不永續的經濟發展模式與消費行為」。

國家科學與技術委員會與環境部於5月8日共同發布2024國家氣候變遷科學報告，分析東亞地區與台灣當前的氣候變遷現狀，並推估台灣未來的氣候情境。

報告中提到，在暖化2度的情境下，海平面上升造成海岸溢淹面積增加，以雲林縣、台南市與基隆市溢淹面積增加較顯著；暖化4度的情境下，現今氣候50年才會發生的極端降雨事件，未來每10年就可能發生。

面對氣候變遷，行政院於去年10月核定「國家氣候變遷調適行動計畫（112-115年）」；各直轄市、縣（市）政府應於1年內完成修訂氣候變遷調適執行方案。

台北大學都市計劃研究所教授廖桂賢表示，台灣面對各種衝擊的調適策略不能僅以傳統方式因應推估極端值，需要跳脫傳統的氣候變遷調適方式，例如不能再以強化防洪來因應增加的水患風險。

廖桂賢進一步以淹水風險的調適為例，若是停留在傳統思維，就會是強化防洪設施；但國際上關於水患治理的研究已有高度共識，培養韌性是因應極端氣候最好的方法。

廖桂賢說，以韌性為本的水患治理，挑戰不在於技術層面問題，而更是如何翻轉現有僵化的體制與民眾的思維，如淹水一定等於水災等；但其實防洪排水工程帶來的「堤防效應」，反而會增加社會面對極端事件的脆弱度、削減韌性。

廖桂賢說，氣候變遷的調適策略應強化相關社會科學面的研究，如造成氣候變遷最大的根本問題是「不永續的經濟發展模式與消費行為」；對於環境變動、生態健康重要性的偏頗認知，才會造成工程為主的不當調適作為，這部分需要由社會科學研究著手，才能促成有效改變。