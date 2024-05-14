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升級成「智慧產房」！童綜合醫院產房AI智慧化 降低生產風險

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
AI產業觸及「新生工作」，台中童綜合醫院全面升級「智慧產房」，今正式開幕。圖／童綜合醫院提供
AI產業觸及「新生工作」，台中童綜合醫院全面升級「智慧產房」，今正式開幕。圖／童綜合醫院提供

AI產業觸及「新生工作」，台中童綜合醫院全面升級「智慧產房」，今正式開幕。婦產部產科主任魏添勇表示，此次將人工智慧導入中央系統，可將資訊連動到護理站，若發生異常，可第一時間發出警訊，大幅降低生產風險，讓孕婦安心待產。

魏添勇說，此次更設置了樂得兒產房，具單人床的隱私空間，可以由待產床調整為產台，讓面臨分娩的產婦從、生產、產後恢復期都在同一個房間與同一張床上，不用再忍耐移動至分娩室產台不適，生產過程也能由家屬全程陪同。

婦產部主任劉錦成指出，生產是極具風險的事，早期醫療技術不發達，產婦時常冒著生命危險生下孩子，即便是醫學科技進步的現代，風險仍存在，只能預防、減少生產風險發生。傳統產房要只能仰賴於醫師護理師巡房，資訊無法即時更新。

劉錦成說，醫院有鑒於此，全面引進智能管理系統，，藉由AI的輔助，產房護理站的智慧電子白板與護理控台、待產孕婦的床邊照護資訊系統，可提供各項生理數據監控以及詳細的衛教資訊，即時監測全面守護母胎安全。

總院長童敏哲表示，童醫院針對產婦全方位照護也不斷提升，讓生產更加安全有保障，不斷積極推動智慧醫療的導入，運用AI技術，提供就醫民眾更精準的治療與照護，優化整體醫療服務過程與品質。

AI產業觸及「新生工作」，台中童綜合醫院全面升級「智慧產房」，今正式開幕。記者劉柏均／攝影
AI產業觸及「新生工作」，台中童綜合醫院全面升級「智慧產房」，今正式開幕。記者劉柏均／攝影

主任 孕婦 護理師 醫師 風險

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