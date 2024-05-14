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HPV疫苗+抹片檢查 女性預防子宮頸癌雙重保護

中央社／ 台北14日電
國健署補助30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查。呼籲符合資格的婦女每3年至少接受1次子宮頸抹片檢查。圖／聯合報系資料照片
國健署補助30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查。呼籲符合資格的婦女每3年至少接受1次子宮頸抹片檢查。圖／聯合報系資料照片

子宮頸癌為婦女常見癌症之一，抹片篩檢可降低6至9成發生與死亡率外，衛福部國健署提醒，小女孩也要愛自己，已全面推動9至14歲國中女生接種HPV疫苗服務，可更早預防。

子宮頸癌主要與持續感染人類乳突病毒（HPV）有關，雖然感染人類乳突病毒後身體多會自行清除，但仍有少部分持續感染者於日後發生子宮頸癌；但子宮頸癌早期通常不會有明顯症狀或疼痛，透過篩檢有機會發現異常病灶，其中子宮頸抹片檢查是經國際實證最佳的子宮頸癌篩檢工具。

根據衛生福利部國民健康署資料，6年以上未做過子宮頸癌篩檢者，罹患子宮頸癌（1期以上）的風險，是3年內曾做過子宮頸癌篩檢者的3.4倍。沒有接受篩檢而發現子宮頸異常者，癌前病變及早期（0+1期）個案比率僅29%；經子宮頸癌篩檢發現子宮頸異常的婦女中，癌前病變及早期（0+1期）個案比率高達97%。

為預防人類乳突病毒感染或早期發現子宮頸癌前病變，落實「早篩檢、早發現、早治療」，政府自84年開始補助30歲以上婦女每年可進行1次子宮頸抹片檢查。

台灣癌症基金會近日透過新聞稿指出，實證顯示，抹片篩檢可降低6至9成的子宮頸癌發生率與死亡率。

然而，1家國際藥廠去年12月針對2836名、25到50歲女性進行網路調查，範圍涵蓋澳洲、中國、印度、香港、韓國、泰國和越南。這項跨國調查結果顯示，超過1/3的女性從未接受過子宮頸篩檢，對子宮頸癌篩檢感到焦慮的原因包括篩檢時的疼痛和不適（17%）、對篩檢結果感到恐懼（17%）或感到尷尬，均為缺乏篩檢行動的主因。

國健署呼籲，30歲以上婦女至少每3年要接受1次子宮頸抹片檢查，6分鐘即可護一生，子宮頸抹片檢查結果為陽性時，並不代表罹患癌症，可遵循醫師指示接受進一步檢查，並依醫囑回診追蹤及診治，即使檢查結果正常，若有任何異狀仍應儘速就醫。

此外，接種HPV疫苗可避免感染，有效預防子宮頸癌，台灣自107年12月底，全面推動9至14歲國中女生接種HPV疫苗服務，根據國健署統計，110學年度入學國中女生完整接種2劑涵蓋率，已突破9成。

HPV 女生 子宮頸癌

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