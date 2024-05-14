首個「本土基因資料庫」落地 估每年逾2萬癌友受惠

癌症長期位居台灣10大死因之首，2023年的相關醫療支出近1400億元，占國家總醫療預算近2成，而次世代基因定序檢測（NGS）被視為重要武器，國衛院攜手醫界與藥廠，打造台灣首個本土基因資料庫，預計每年逾2萬名癌症病人受惠。

NGS在本月正式納入健保給付，健保署長石崇良說，將涵蓋14種實體腫瘤和5種血液腫瘤，給付區分為BRCA、小套組、大套組等三種，依檢測基因數支付不同點數，最高支付定額3萬點，另依專家建議各癌別之檢測時機不同，每人每癌別可終生給付一次。

石崇良表示，NBCT是台灣最完整的生物資料庫，將資料分為臨床醫師判讀的PDF檔，以及由電腦判讀的Raw Data，當患者移動到不同機構，不需要再從新做一次檢測，而Raw Data將可用在品質檢測、未來給付項目評估、新藥研發或檢測方式開發的材料來源。

國家衛生研究院長司徒惠康表示，國家級人體生物資料庫整合平台（NBCT），整合來自31個例數醫院、3個隸屬研究機構、1個隸屬政府機構、1個隸屬於大學，為台灣大學醫學院的「台灣腦庫」，該平台目前受理148件學術界申請案、32件產業界申請案，已開放給合作醫院團隊和藥廠申請分析運用。

司徒惠康指出，NBCT目前已收案近2000例，分別為肺癌604例、胰臟癌445例、食道癌291例、胃癌349例、膽管癌204例及膽囊癌41例，這些寶貴且數量大的台灣本土數據，可與全台產學研醫界共享，更有助推動運用真實世界證據作為藥物研發、藥品上市登記及健保給付評估的重要依據。

台大醫院癌醫分院院長楊志新說，透過基因檢測和智慧化分析，使醫師能做出更精確的臨床決策。期望能大幅改善病人的治療效果和生活品質，同時降低無效用藥，使健保預算更有效地被利用，以肺癌基因和生物標記檢測為例。

台灣癌症基金會董事賴基銘認為，將NGS納入健保給付是一項重大突破，將NGS納入健保給付是一項重大突破，不僅大幅減輕了癌症病人的經濟負擔，也為他們帶來了實質的希望，可使病人可以得到更精準的治療建議，從而提高治療的有效性和成功率。