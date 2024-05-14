補充隧道湧水安全規畫 國5銜接蘇花改環評通過

為減緩假日蘇澳地區交通壅塞，交通部公路局提出國5銜接蘇花改計畫，欲在國5號末端與蘇花改的白米橋至東澳隧道之間增設1連絡道，盼紓解國5與蘇花公路交通節點，前次會議環委要求強化施工及營運期間空汙排放計算、加強評估土石流潛勢及防範措施，今天再度審查，環委表示，補充沿線隧道湧水安全警示及安全緩衝規畫、檢核1號隧道北口地質特性分析的合理性及正確性等，本案予以通過。

環境部今審查「國5銜接蘇花改公路計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審，開發單位交通部高公局說明，本案將於國5末端與蘇花改白米橋至東澳隧道之間增設一連絡道路，路線北起自國5蘇澳端，布設多個短隧道穿越九股山及糞箕湖山，終點與蘇花改銜接，路線全長約7.1公里。

針對前次初審委員意見，高公局表示，臭氧濃度變化參考環境部公布的「TEDS12線源排放推估技術手冊」，其中宜蘭縣氮氧化物（NOX）2021年線源排放量為每快1923公噸，相當於每小時220公斤。

本案各時段所衍生的NOX排放量約占宜蘭縣整體排放量的1至3％、不同時段的排放增加量占0.1至0.25％，顯示本案營運期間所衍生的NOX排放量對區域內的臭氧濃度影響不大。

經閉門會議後，環委要求，開發單位應檢核空汙增量影響評估相關論述合理性，應依計畫性質及沿線環境特性，以量化方式強化說明車流轉移的空汙排放量與位置變化對臨近環境影響，另補充施工期間道路洗掃長度、區位及施作規畫。

補充沿線隧道湧水安全警示及安全緩衝規畫（含停工、復工機制）；加強沿線橋梁施工期間對承受水體的懸浮固體等增量影響評估，並研提影響減量措施，另針對民眾對施工便道相關意見，具體回應調整後，施工規畫及其影響評估。

另外，也要檢核1號隧道北口地質特性分析的合理性及正確性、強化破碎帶延展對工程進行影響說明及研提影響減輕措施；評估植栽（汰）除的補植比例優化為1：1：2可行性。