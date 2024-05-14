518國際博物館日 到郵政博物館探索「奇幻星空」

郵政博物館因應時代趨勢，結合共享資源，提供線上展覽體驗，今年5月18日國際博物館日，在「開放博物館」平台推出「奇幻星空郵票」數位展，以精心蒐羅的各國星座、天文、星象及太空科技主題郵票與資訊，讓民眾突破時空限制，探索無垠天際、遊賞神秘燦亮的星空，除認識尖端太空科技，也細細品味古老神話與傳說，盡情悠遊未知又有趣的奇幻星空。

中華郵政公司表示，中央研究院數位文化中心與中華民國博物館學會自2020年起攜手合作，以「開放博物館」平台號召國內博物館所與文化機構響應國際博物館日活動。