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518國際博物館日 到郵政博物館探索「奇幻星空」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
郵政博物館在「開放博物館」平台推出「奇幻星空郵票」數位展，介紹12星座、太空科技等主題，讓民眾突破時空限制，探索無垠天際。圖／中華郵政公司提供
郵政博物館在「開放博物館」平台推出「奇幻星空郵票」數位展，介紹12星座、太空科技等主題，讓民眾突破時空限制，探索無垠天際。圖／中華郵政公司提供

郵政博物館因應時代趨勢，結合共享資源，提供線上展覽體驗，今年5月18日國際博物館日，在「開放博物館」平台推出「奇幻星空郵票」數位展，以精心蒐羅的各國星座、天文、星象及太空科技主題郵票與資訊，讓民眾突破時空限制，探索無垠天際、遊賞神秘燦亮的星空，除認識尖端太空科技，也細細品味古老神話與傳說，盡情悠遊未知又有趣的奇幻星空。

中華郵政公司表示，中央研究院數位文化中心與中華民國博物館學會自2020年起攜手合作，以「開放博物館」平台號召國內博物館所與文化機構響應國際博物館日活動。

中華郵政公司表示，本次為郵政博物館連續第3年運用該平台展示功能模組的特點，將實體展內容重組詮釋，轉化成數位展，期望帶給民眾耳目一新的視覺文化饗宴，相關數位展訊息請至開放博物館網站（https://openmuseum.tw）查詢。

518國際博物館日，郵政博物館在「開放博物館」平台推出「奇幻星空郵票」數位展。圖／中華郵政公司提供
518國際博物館日，郵政博物館在「開放博物館」平台推出「奇幻星空郵票」數位展。圖／中華郵政公司提供
郵政博物館在「開放博物館」平台推出「奇幻星空郵票」數位展，介紹12星座、太空科技等主題，讓民眾突破時空限制，探索無垠天際。圖／中華郵政公司提供
郵政博物館在「開放博物館」平台推出「奇幻星空郵票」數位展，介紹12星座、太空科技等主題，讓民眾突破時空限制，探索無垠天際。圖／中華郵政公司提供

博物館 太空 數位學習

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