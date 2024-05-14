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「人工生殖法」修法草案公布 開放代孕但禁商業行為

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署今公布人工生殖法修法草案，開放代孕，但禁止商業代孕。本報資料照片
國健署今公布人工生殖法修法草案，開放代孕，但禁止商業代孕。本報資料照片

人工生殖法修法討論已久，今年歷經2次國健署公聽會、1場立法院公聽會後，今日衛福部國健署公布「人工生殖法草案」，針對單身女性、代理孕母等項目定出規範。國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，本次修法納入各界意見，主要修訂「同婚、單身、人工生殖」3大部分，並且針對代理孕母配套措施進行擬定。

國健署今公布「人工生殖法草案」指出，根據司法院釋字第七四八號解釋，同性婚姻受憲法第二十二條所保障，並依司法院釋字第七一二號解釋，保障其組成家庭的權利。且基於人工生殖技術將創設生命，故應有子女最佳利益原則之適用，因此增訂相關法律保障其權益。

根據國健署本次公布草案，將現行人工生殖法僅針對3對象，不孕夫妻、人工生殖子女與捐贈人之權益保障，擴大至5族群，人工生殖子女、代理孕母、受術配偶、受術未婚女性及捐贈人之權益。

蔡維誼表示，國健署邀集專家舉行至少6次法規會議，逐一審視62條法規，最終針對同志婚姻、單身族群、人工生殖3大部分擬定法規配套措施，衛福部沒有既定立場，而今日公布草案後，有60天預告期，將蒐集各界意見，進行法規討論或修整，以利後續送至行政院。

根據國健署公布人工生殖法修正草案，代理孕母合法化，但「禁止商業代孕」，僅提供代理孕母於代孕胚胎植入至分娩後8周內期間之營養費，並負擔必要之檢查、諮詢、醫療、照護、委任律師、保險、心理諮商、交通、工時損失、產後護理及其他必要之成本及費用。

代理孕母 司法院 國健署

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