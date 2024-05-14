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腸病毒續寫10年新高 台大醫師估這時間後漸降溫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
2015-2024年腸病毒健保門急診就診人次趨勢圖。圖／疾管署
2015-2024年腸病毒健保門急診就診人次趨勢圖。圖／疾管署

腸病毒仍處流行期，就診人數持續上升，持續寫下10年來同期新高。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師李秉穎說，今年腸病毒流行趨勢其實跟往年一樣，5、6月通常為高峰，後續學童放暑假會漸漸下降。

依據疾管署監測資料顯示，國內腸病毒處流行期，近期疫情呈持續上升趨勢，上周門急診就診計1萬7895人次，較前一周上升8%。另實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，其中易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型，為零星檢出且感染個案均為輕症。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周沒有新增腸病毒個案，今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型；研判國內疫情傳播風險上升，呼籲民眾及教托育機構人員持續注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，為避免腸病毒透過幼童頻繁互動傳播，籲請家長等幼兒照顧者持續加強手部衛生及做好環境消毒與通風。

李秉穎表示，每年流行的腸病毒型別不大相同，但是今年的疫情上升趨勢與過往趨勢一樣，5、6月是疫情高峰，後面學生放暑假疫情就會漸漸下降。腸病毒主要透過糞口、飛沫或接觸傳染，在發病後一周內傳染力最強，預防感染最有效的方法為做好手部衛生與咳嗽禮節，流行期間減少出入擁擠的公共場所，並落實生病在家休息等措施，以降低傳播風險。

疾管署說明，近年民眾習慣使用酒精進行環境消毒，但酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風；一般環境消毒使用的消毒水濃度為500 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入100 c.c.漂白水；用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1,000 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入200 c.c.漂白水。此外，環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。

台大兒童醫院小兒感染科主治醫師李秉穎說，今年腸病毒流行趨勢其實跟往年一樣，5、6月通常為高峰，後續學童放暑假會漸漸下降。記者李青縈／攝影
台大兒童醫院小兒感染科主治醫師李秉穎說，今年腸病毒流行趨勢其實跟往年一樣，5、6月通常為高峰，後續學童放暑假會漸漸下降。記者李青縈／攝影

疫情 疾管署 腸病毒

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