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新冠疫情再上升 北部1歲男童重症又疑染腸病毒

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
防疫醫師林詠青說明2名新冠特殊病例，皆為一歲多男童。記者李青縈／攝影
防疫醫師林詠青說明2名新冠特殊病例，皆為一歲多男童。記者李青縈／攝影

衛福部疾管署發言人曾淑慧今天表示，新冠疫情已經過高原期，然而併發症較前一周上升。另外，日前疾管署提供800萬劑新冠快篩在藥局讓民眾免費領取，發放狀況各地不太相同，部分藥局已經發放完畢。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，國內新冠疫情上周新增246例新冠本土確定病例（併發症），較前一周新增228例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%。另上周新增13例死亡病例，較前一周新增31例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，疫情仍有傳播風險。

根據監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為88%及64%。郭宏偉說，JN.1衍生變異株KP.2之本土與境外占比分別為5%及12%，占比持續提升，會繼續監測變異株流行趨勢。

防疫醫師林詠青說，有一位南部一歲多男童，沒有潛在疾病也沒有接種新冠XBB疫苗，五月上旬發燒、咳嗽，病友癲癇、抽搐，診斷為新冠合併腦炎，收治加護病房，在住院第3天後病況改善轉到一般病房，住院滿一週後出現已經康復出院。

另有一位北部一歲多男童為疑似腸病毒感染，及新冠確診併發腦炎。林詠青表示，該男童沒有潛在疾病跟接種疫苗，五月上旬出現間歇性發燒、口腔潰瘍，先是被診斷疑似腸病毒感染，開立口服藥後回家休息，但後續仍有食慾下降、四肢有水泡，以及抽搐，因此送醫之後發現快為新冠併發腦炎收治加護病房，住院第4天改善轉一般病房，目前精神、食慾佳，仍住院中。

此外，5月初起全台4500多家藥局發放即期快篩新冠家用快篩。曾淑慧表示，詳細發放狀況仍需要詢問藥師公會，目前各地狀況不一，有些藥局已經發放變，有些藥局僅發放三成。

新冠肺炎 疫情 疾管署 藥局

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