碳費徵收恐延至後年！環境部：加快作業 3子法8月公告

環境部原訂今年第1季預告碳費費率，但各界意見分歧，從碳費審議會委員名單、碳費3子法等，時程一再延後，直到目前已召開3次審議會，仍未觸及碳費費率深水區。據悉，碳費預告時程將改為今年12月預告、明年3月公布，碳費徵收恐延至後年。環境部今表示，將加快相關法制作業，強調碳費費率制定是今年一定要完成的工作，而碳法子法預計8月公告。

氣候法去年2月上路後，環境部開始研修子法，代表我國進入碳有價時代的「碳費收費辦法」也在去年底公開架構、今年4月底預告草案；碳費費率原訂今年3月預告，但碳費審議會至今未觸及深水區。據了解，因原先立法時程延宕，為調整法治單位管考，氣候署需訂出最後底線，改成今年12月預告、明年3月公告。

環境部氣候署表示，今年4月29日預告碳費3子法，預告期為60天，預告期間召開說明會，蒐集各界意見後再召開研商會，預計8月底可完成碳費3子法發布作業，讓碳費徵收對象能及早規畫減碳措施與至2030年的減碳路徑，並提出自主減量計畫申請。

針對碳費費率進度，氣候署表示，目前環境部依第3次審議會決議，正進行各項碳費情境模擬，並將於下次審議會中提出不同費率情境模擬試算結果，作為委員費率審議的參考；氣候署強調，碳費費率的制定是環境部今年一定要完成的工作，將會加速進行相關法制作業。

氣候署補充，已在5月10日邀集全國工業總會、鋼鐵公會、水泥公會及造紙公會召開第1場的碳費子法草案說明會，報告說明碳費3子法草案內容，會中也就減量指定目標的設定方式、自主減量計畫申請、優惠費率適用、自主減量計畫執行進度查核及碳費追繳方式等議題進行意見交流。

氣候署表示，後續將針對不同產業的碳費徵收對象，以及關心碳費制度的相關團體，持續辦理碳費子法草案說明，以便蒐集各界對於3項子法草案的意見與建議。