快訊

抓到了！明德外役監受刑人方青山 搭車北上折返台中潭子落網

中職／韓籍啦啦隊女神安芝儇宣布定居高雄 市長陳其邁回應了

他曝好友跳槽台積電「35職等」年收700萬！月薪引網驚：獎金多大包？

幼兒A肝疫苗出包恐斷貨4個月 疫苗供應商GSK回應了

聯合報／ 記者李青縈賴昀岫／台北即時報導
Ａ肝疫苗瑕疵狀況。圖／疾管署提供
Ａ肝疫苗瑕疵狀況。圖／疾管署提供

幼兒A肝疫苗驗收未過，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，17萬劑疫苗驗收未通過，影響後續疫苗供應，請家長攜帶幼兒接種A肝疫苗前先詢問醫療院所供應情形，再行前往，目前預計9月恢復穩定供貨，如未能接種者，請於疫苗恢復穩定供貨後再行攜帶幼兒前往接種。

由於幼兒常規接種使用的A肝疫苗針筒外、橡皮封蓋、外盒有殘膠，疾管署已陸續封存，並要求廠商儘速安排換貨。曾淑慧表示，本次A肝疫苗不符規格一事，疾管署已通報食品藥物管理署要求廠商啟動調查，經原廠確認為外包裝過程發生沾黏，導致外觀有殘餘黏膠。考量此狀況仍不符採購規格，故仍進行封存換貨。原廠已變更藥品包材相關設計，後續將進口矯正後變更包裝之疫苗進行更換。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，殘膠是針筒完成滅菌包裝後才發生沾黏，對疫苗品質不影響，針筒內藥品則有針筒蓋充分保護，藥品並未受到殘膠汙染，針劑完整性及無菌性亦均未受影響。

曾淑慧說，3月底時有醫療院所通知A肝疫苗外部有殘膠，目前有殘膠就會封存，目前沒有民眾打到有殘膠的疫苗。

國內常規幼兒A肝疫苗接種期程為滿12至15個月接種第1劑，間隔至少6個月接種第2劑。李秉穎說，考量國際間建議第1劑可於12至23個月接種，第2劑間隔6個月以上至12個月接種，均不影響幼兒健康及免疫保護力，因此現階段未能如期接種者，請於疫苗恢復穩定供貨後再行攜帶幼兒前往接種。

李秉穎提醒，飲水衛生是防範A肝的重要因素，使用自然水，不使用山泉水、地下水等未經消毒過的水源比較容易感染A型肝炎。相關防護措施如注意飲水及飲食衛生，不生飲、生食，以及保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前正確洗手，注意環境衛生及清潔等亦同等重要。

此次疫苗供應商GSK Taiwan 回應指出，經通報發現在新赫寶克包裝紙盒和部份針筒上有殘膠後，進行全面的產品品質和醫療評估，並與疾管署與食藥署保持密切聯繫。由於盒內針劑的完整性及無菌性均未受影響，經評估後已確認極不可能影響病患安全，但尊重疾管署決定，並積極與台灣相關單位配合換貨受影響之疫苗批次，盡速提供台灣市場新包裝之小兒 A 肝疫苗。

疾管署說明A肝疫苗驗收未過，幼兒接種時程可能會受到影響。圖／疾管署提供
疾管署說明A肝疫苗驗收未過，幼兒接種時程可能會受到影響。圖／疾管署提供
疾管署說明A肝疫苗驗收未過，僅為外表瑕疵。圖／疾管署提供
疾管署說明A肝疫苗驗收未過，僅為外表瑕疵。圖／疾管署提供

疫苗 疾管署

延伸閱讀

喊「健康性平」…國中女生公費打HPV疫苗 中市議員：男生也有風險、應比照

影／腸病毒疫苗價格負擔大 藍委籲納入公費施打範圍

一劑腸病毒71型疫苗4000元 藍委要求公費施打

昔疫情時患難見真情 今立陶宛恐扛不住中國大陸壓力

相關新聞

520後擬調漲補充保費費率 「這些人」要注意

現行健保補充保費費率為2.11%，不過在520後可能做出調整。健保署長石崇良今天表示，基於相同收入繳納相同健保費的公平性...

花蓮強震成重災區 蘇花安今2闖環評初審過關

0403花蓮強震後，蘇花公路成為重災區，蘇花安環評進度再度引發關注。初審時環委要求補充東北季風盛行期間行車安全評估與與減...

影／台9線大清水明隧道輪胎起火 黑煙密布中午管制封閉

台9線159.4公里大清水明隧道去年初才因土石坍塌，又遇上403地震坍方落石造成頂版破損，今天施工單位在明隧道上方施作頂...

幼兒A肝疫苗出包恐斷貨4個月 疫苗供應商GSK回應了

幼兒A肝疫苗驗收未過，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，17萬劑疫苗驗收未通過，影響後續疫苗供應，請家長攜帶幼兒接種A肝疫苗...

維護國內外船員權益 陳建仁：將漁業工作公約國內法化

「台灣漁工福祉國際會議」今在台中舉行，世界各地19個國家、130名代表參與；行政院長陳建仁出席，他表示，人權立國是台灣堅...

112公斤科技男代謝異常重度脂肪肝 靠運動飲食新藥解救

科學園區產能不斷提升、從業人員越來越多，許多因工時長、缺乏運動超重，一半以上成胖子、體檢報告經常「滿江紅」。在南科成立聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。