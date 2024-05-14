幼兒A肝疫苗出包恐斷貨4個月 疫苗供應商GSK回應了

幼兒A肝疫苗驗收未過，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，17萬劑疫苗驗收未通過，影響後續疫苗供應，請家長攜帶幼兒接種A肝疫苗前先詢問醫療院所供應情形，再行前往，目前預計9月恢復穩定供貨，如未能接種者，請於疫苗恢復穩定供貨後再行攜帶幼兒前往接種。

由於幼兒常規接種使用的A肝疫苗針筒外、橡皮封蓋、外盒有殘膠，疾管署已陸續封存，並要求廠商儘速安排換貨。曾淑慧表示，本次A肝疫苗不符規格一事，疾管署已通報食品藥物管理署要求廠商啟動調查，經原廠確認為外包裝過程發生沾黏，導致外觀有殘餘黏膠。考量此狀況仍不符採購規格，故仍進行封存換貨。原廠已變更藥品包材相關設計，後續將進口矯正後變更包裝之疫苗進行更換。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，殘膠是針筒完成滅菌包裝後才發生沾黏，對疫苗品質不影響，針筒內藥品則有針筒蓋充分保護，藥品並未受到殘膠汙染，針劑完整性及無菌性亦均未受影響。

曾淑慧說，3月底時有醫療院所通知A肝疫苗外部有殘膠，目前有殘膠就會封存，目前沒有民眾打到有殘膠的疫苗。

國內常規幼兒A肝疫苗接種期程為滿12至15個月接種第1劑，間隔至少6個月接種第2劑。李秉穎說，考量國際間建議第1劑可於12至23個月接種，第2劑間隔6個月以上至12個月接種，均不影響幼兒健康及免疫保護力，因此現階段未能如期接種者，請於疫苗恢復穩定供貨後再行攜帶幼兒前往接種。

李秉穎提醒，飲水衛生是防範A肝的重要因素，使用自然水，不使用山泉水、地下水等未經消毒過的水源比較容易感染A型肝炎。相關防護措施如注意飲水及飲食衛生，不生飲、生食，以及保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前正確洗手，注意環境衛生及清潔等亦同等重要。