大林慈濟醫院發表行動護理APP 盼提升臨床護理工作效能

嘉義大林慈濟醫院今天發表首創「行動護理APP」盼翻轉臨床護理工作效能，大幅節省作業時間，發表會假嘉義診所2樓舉辦；院長賴寧生表示，「行動護理APP」是大林慈濟自行開發，只費時1年多，首創以護理核心作業為主軸的護理行動個人助理APP，為患者提供便捷、高效和高品質的護理服務。

「行動護理APP」以護理核心作業為主軸，整合包括，行動病歷（病人清單）、醫囑確認、語音及ChatGPT輔助護理紀錄（事件紀錄）、工作清單、傷口拍照上傳、行動給藥等行動化功能，且跨平台運行，護理人員可以輕鬆地完成各項工作，功能簡潔、快速安全、易於維護，資料精準且易於辨識。成功翻轉護理工作模式，因應及解決目前醫療資訊系統（HIS）、護理資訊系統（NIS）系統的限制。

慈濟基金會副總執行長林碧玉表示，大林慈濟醫院致力於發展行動護理及行動醫療系統，對於醫護人員甚具意義，特別當今，護理工作已經開始融入了AI技術，對於提升醫療品質、效率和安全性都有著巨大的幫助。

慈濟醫療志業執行長林俊龍表示，系統有效減少醫護臨床繁瑣工作，正確快速將資訊詳細記錄在病例上以及確認給藥、工作清單，同時還能藉由語音輸入病例，用手機拍照後直接記錄到病例裡。

副護理長林劉文斌表示，這款APP好處，它可以隨時觀察病人生命徵象、檢驗報告、檢體。例如，在醫師查房時臨時下醫囑記錄，在病房內即時記錄，只要輸入關鍵字，功能跳出整個模板模組。系統還結合「行動給藥」，只要打開APP就可執行給藥、當場確認，不用擔心給錯藥，減輕工作負擔，也把多出來的心力專注提升照護品質。