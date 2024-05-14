快訊

抓到了！明德外役監受刑人方青山 搭車北上折返台中潭子落網

中職／韓籍啦啦隊女神安芝儇宣布定居高雄 市長陳其邁回應了

他曝好友跳槽台積電「35職等」年收700萬！月薪引網驚：獎金多大包？

大林慈濟醫院發表行動護理APP 盼提升臨床護理工作效能

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
大林慈濟醫院院長賴寧生（中）現場演示《語音轉護理紀錄》。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟醫院院長賴寧生（中）現場演示《語音轉護理紀錄》。圖／大林慈濟醫院提供

嘉義大林慈濟醫院今天發表首創「行動護理APP」盼翻轉臨床護理工作效能，大幅節省作業時間，發表會假嘉義診所2樓舉辦；院長賴寧生表示，「行動護理APP」是大林慈濟自行開發，只費時1年多，首創以護理核心作業為主軸的護理行動個人助理APP，為患者提供便捷、高效和高品質的護理服務。

「行動護理APP」以護理核心作業為主軸，整合包括，行動病歷（病人清單）、醫囑確認、語音及ChatGPT輔助護理紀錄（事件紀錄）、工作清單、傷口拍照上傳、行動給藥等行動化功能，且跨平台運行，護理人員可以輕鬆地完成各項工作，功能簡潔、快速安全、易於維護，資料精準且易於辨識。成功翻轉護理工作模式，因應及解決目前醫療資訊系統（HIS）、護理資訊系統（NIS）系統的限制。

慈濟基金會副總執行長林碧玉表示，大林慈濟醫院致力於發展行動護理及行動醫療系統，對於醫護人員甚具意義，特別當今，護理工作已經開始融入了AI技術，對於提升醫療品質、效率和安全性都有著巨大的幫助。

慈濟醫療志業執行長林俊龍表示，系統有效減少醫護臨床繁瑣工作，正確快速將資訊詳細記錄在病例上以及確認給藥、工作清單，同時還能藉由語音輸入病例，用手機拍照後直接記錄到病例裡。

副護理長林劉文斌表示，這款APP好處，它可以隨時觀察病人生命徵象、檢驗報告、檢體。例如，在醫師查房時臨時下醫囑記錄，在病房內即時記錄，只要輸入關鍵字，功能跳出整個模板模組。系統還結合「行動給藥」，只要打開APP就可執行給藥、當場確認，不用擔心給錯藥，減輕工作負擔，也把多出來的心力專注提升照護品質。

院長賴寧生表示，去年2023年5月20日成功上線「行動查房系統APP」，僅僅相隔一年時間，「行動護理APP」也正式上線。這是大林慈濟自行開發，全國首創以護理核心作業為主軸的護理行動個人助理APP，是智慧醫療創新中心與護理團隊共同努力完成的結晶。

嘉義大林慈濟醫院成功自行開發國內首款以護理核心作業為導向的行動護理APP。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院成功自行開發國內首款以護理核心作業為導向的行動護理APP。圖／大林慈濟醫院提供
「行動護理車與行動護理APP大不同」，6B病房護理師胡家瑜使用手機APP進行給藥。圖／大林慈濟醫院提供
「行動護理車與行動護理APP大不同」，6B病房護理師胡家瑜使用手機APP進行給藥。圖／大林慈濟醫院提供
護理師使用一致好評。圖／大林慈濟醫院提供
護理師使用一致好評。圖／大林慈濟醫院提供
「行動護理APP」手機二維條碼，行動給藥。圖／大林慈濟醫院提供
「行動護理APP」手機二維條碼，行動給藥。圖／大林慈濟醫院提供

慈濟 語音

延伸閱讀

聯醫長照500床短期跳票原因曝 議員點出關鍵：人力不足

林口長庚護理師深耕36年 獲台灣護理學會專業貢獻獎

月子中心非醫療勞務 要稅

2024國際博物館日／黃金博物館18日免費、特展「礦山的南丁格爾」搶先登場

相關新聞

520後擬調漲補充保費費率 「這些人」要注意

現行健保補充保費費率為2.11%，不過在520後可能做出調整。健保署長石崇良今天表示，基於相同收入繳納相同健保費的公平性...

花蓮強震成重災區 蘇花安今2闖環評初審過關

0403花蓮強震後，蘇花公路成為重災區，蘇花安環評進度再度引發關注。初審時環委要求補充東北季風盛行期間行車安全評估與與減...

影／台9線大清水明隧道輪胎起火 黑煙密布中午管制封閉

台9線159.4公里大清水明隧道去年初才因土石坍塌，又遇上403地震坍方落石造成頂版破損，今天施工單位在明隧道上方施作頂...

幼兒A肝疫苗出包恐斷貨4個月 疫苗供應商GSK回應了

幼兒A肝疫苗驗收未過，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，17萬劑疫苗驗收未通過，影響後續疫苗供應，請家長攜帶幼兒接種A肝疫苗...

維護國內外船員權益 陳建仁：將漁業工作公約國內法化

「台灣漁工福祉國際會議」今在台中舉行，世界各地19個國家、130名代表參與；行政院長陳建仁出席，他表示，人權立國是台灣堅...

112公斤科技男代謝異常重度脂肪肝 靠運動飲食新藥解救

科學園區產能不斷提升、從業人員越來越多，許多因工時長、缺乏運動超重，一半以上成胖子、體檢報告經常「滿江紅」。在南科成立聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。