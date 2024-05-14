520後擬調漲補充保費費率 「這些人」要注意

現行健保補充保費費率為2.11%，不過在520後可能做出調整。健保署長石崇良今天表示，基於相同收入繳納相同健保費的公平性原則下，確實該重新思考補充保費費率，希望有能力的人多繳一些，「資本利得」的費率也不應低於一般保費的費率，代表有股利、利息所得和租金收入者的補充保費，可能會提高。

二代健保開辦達10年，並針對「全年累計超過當月投保金額4倍部分的獎金」、「兼職薪資」、「執行業務收入」、「股利所得」、「利息所得」和「租金收入」收取補充保費。

石崇良說，過去費率計算上，補充保費和一般保費的費率脫鉤，當時二代健保開辦設定，一般保費是4.91%，補充保費則設為2%。

後來都是照一般保費的成長率，調整補充保費，造成這兩費率之間已經有明顯差異，石崇良表示，基於相同收入，要繳納相同健保費的公平性原則，確實該重新思考補充保費費率方式，不過有些會調高，有些則會下降。

石崇良舉例，如「股利收入」來看，一般薪資所得者健保費率為5.17％，股利則只有2.11%，基於相同收入要繳納相同健保費的話，應該要進行一些討論，針對補充保費的6大類對象，有些偏向薪資所得、有些偏向資本利得，「希望有能力的人多繳一點」，基本利得的費率也不應該低於一般保費費率。

針對1000萬的補充保費收取上限天花板，石崇良表示，近年符合門檻的對象多了，也許會需要往上提升，相關討論預計在5月20日新政府上任後進行。