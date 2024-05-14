嘉基人工關節置換術 延續多走一哩路的愛

年約80歲的周先生40多年前車禍意外右腿粉碎性骨折，搶救後免於截肢，隨著年紀增長，右腳膝蓋痛到寸步難行，沒法彎曲也無法伸直，關節變型外翻，經嘉基骨科醫師周振銘診斷後施以人工關節置換手術，術後隔天就可下床活動，在復健師協助下，找回自在行走的活動力。

嘉基骨科部關節重建科主任周振銘表示，病人拄著拐杖到門診求診，外觀上明顯可見腳膝關節呈30度的X型變形，走路有長短腳的狀況，右腳彎曲伸直活動僅有30度到70度的範圍，經影像檢查後發現膝蓋軟骨嚴重磨損，於是建議進行人工關節置換術，並採用穩定度大的人工關節，以改善長期變形的問題，周先生也很配合復健，恢復的狀況比預期還好。

醫師周振銘表示，關節置換手術是近幾十年來病人滿意度很高的手術，低風險且效果佳，許多病人由於膝關節或髖關節嚴重損壞，造成疼痛與行動不便，經由手術置入人工關節，得以解除疼痛，並恢復正常的生活機能，提升生活品質。目前一般人工膝關節的使用90%可達15年以上，而且健保給付，病患在經濟上相對負擔輕鬆。