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影／台彩端午推5款遊戲加碼 史上最高總獎金5億元

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台彩總經理謝志宏（中）上午宣布台灣彩券端午加碼5款遊戲史上最多加碼總獎金5億元，大樂透加開100組100萬元，3星彩及4星彩首次加碼壹獎翻倍，39樂合彩連續12期、賓果賓果連續16天獎金加碼。記者曾學仁／攝影
台彩總經理謝志宏（中）上午宣布台灣彩券端午加碼5款遊戲史上最多加碼總獎金5億元，大樂透加開100組100萬元，3星彩及4星彩首次加碼壹獎翻倍，39樂合彩連續12期、賓果賓果連續16天獎金加碼。記者曾學仁／攝影

台灣彩券端午加碼5款遊戲史上最多加碼總獎金5億元，大樂透加開100組100萬元，3星彩及4星彩首次加碼壹獎翻倍，39樂合彩連續12期、賓果賓果連續16天獎金加碼。

端午加碼好運「龍粽」來，台灣彩券公司上午宣布端午將祭出史上最多5款遊戲加碼，總獎金達新臺幣5億元。

最受歡迎的「大樂透』5月21日起將加開「100組100萬元」，今年改版推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩」首度加入加碼行列，自5月20日起連續18期臺獎獎金翻倍。

「39樂合彩」加碼，連續12期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元，每5分鐘開獎的「BINGO BINGO賓果賓果」6月7日至6月22日獎金加碼。

今年台灣彩券端午加碼推出史上最多、共計5款遊戲獎金加碼，要與民眾一起歡喜迎端午，民眾不妨趁加碼多買多好事、幸運「粽」大獎。

台彩總經理謝志宏（右）上午宣布台灣彩券端午加碼5款遊戲史上最多加碼總獎金5億元，大樂透加開100組100萬元，3星彩及4星彩首次加碼壹獎翻倍，39樂合彩連續12期、賓果賓果連續16天獎金加碼。記者曾學仁／攝影
台彩總經理謝志宏（右）上午宣布台灣彩券端午加碼5款遊戲史上最多加碼總獎金5億元，大樂透加開100組100萬元，3星彩及4星彩首次加碼壹獎翻倍，39樂合彩連續12期、賓果賓果連續16天獎金加碼。記者曾學仁／攝影
台彩總經理謝志宏（中）上午宣布台灣彩券端午加碼5款遊戲史上最多加碼總獎金5億元，大樂透加開100組100萬元，3星彩及4星彩首次加碼壹獎翻倍，39樂合彩連續12期、賓果賓果連續16天獎金加碼。記者曾學仁／攝影
台彩總經理謝志宏（中）上午宣布台灣彩券端午加碼5款遊戲史上最多加碼總獎金5億元，大樂透加開100組100萬元，3星彩及4星彩首次加碼壹獎翻倍，39樂合彩連續12期、賓果賓果連續16天獎金加碼。記者曾學仁／攝影
台彩總經理謝志宏（左二）上午宣布台灣彩券端午加碼5款遊戲史上最多加碼總獎金5億元，大樂透加開100組100萬元，3星彩及4星彩首次加碼壹獎翻倍，39樂合彩連續12期、賓果賓果連續16天獎金加碼。記者曾學仁／攝影
台彩總經理謝志宏（左二）上午宣布台灣彩券端午加碼5款遊戲史上最多加碼總獎金5億元，大樂透加開100組100萬元，3星彩及4星彩首次加碼壹獎翻倍，39樂合彩連續12期、賓果賓果連續16天獎金加碼。記者曾學仁／攝影

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