壯圍生活節6月2日揭幕 感受綿延沙丘遠眺龜山島

「2024壯圍生活節」將於6月2日揭幕，主題是「我願是你的風景」，邀請遊客感受宜蘭壯圍綿延的沙丘風景、遠眺龜山島的沙灘海岸。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、宜蘭縣政府、宜蘭縣壯圍鄉公所共同辦理第6屆「2024壯圍生活節」，將於6月2日揭幕，持續到8月，今天舉行記者會。

東北角管理處指出，壯圍的海岸為遠眺龜山島最美角度，龜山朝日並為蘭陽八景之首，6月2日將於壯圍沙丘生態園區旁沙灘，面對龜山島海景，舉辦「迎曦拾光．朝日音樂會」，由在地宜蘭噶瑪蘭發展協會、知名歌手持修及老王樂隊等精彩表演，邀民眾在晨曦時刻拾取美好時光，一同迎接龜山朝日美景，為「2024壯圍生活節」揭開序曲，陸續還有4場次音樂會，分別在7月6日、7日及8月3日、4日演出。

「壯圍生活節」從2019年開辦至今深受各界的肯定與喜愛，今年以「我願是你的風景」為主題，邀請3組藝術家融合地景、人文元素營造環境氛圍，並持續推出「藝術聚點」，串聯宜蘭與壯圍地區的「藝文工作室」、「農事體驗」、「自行車輕旅行遊程」等系列活動，帶領遊客深度遊歷壯圍在地故事魅力。

今年活動邀請3組國內外藝術家，陳正瑞是台東長濱噶瑪蘭族，擅長複合媒材戶外創作；來自德國的藝術家松雅．沃德邁爾（Sonja Vordermaier）及台灣藝術家李蕢至，也將於壯圍沙丘生態園區周邊創作，作品將於7月6日完成呈現。