花蓮強震成重災區 蘇花安今2闖環評初審過關

0403花蓮強震後，蘇花公路成為重災區，蘇花安環評進度再度引發關注。初審時環委要求補充東北季風盛行期間行車安全評估與與減輕策略，以及和平和中採用高架路段迴避山崩地滑地質敏感區域說明。今天交通部再闖關，環委認為本案不須進二階環評，但須加強空汙減輕措施、易崩塌落石防護措施及效益評估，本案建議通過，但須在7月31日前補充資料後續送環評大會。

今年2月20日環境部召開蘇花安環評初審，當時環委提出疑慮、環評卡關，未受多數人關注。但4月3日花蓮發生規模7.2強震後，再度喚醒期盼、擔憂、反對交織的民眾，緊盯蘇花安進度。

今天環境部再召開蘇花安第2次環評初審，交通部公路局表示，針對前次委員建議，土方將優先用於標間、工程區標內，剩餘土方再送土資場或至目的事業處理場所及其他經政府機關核准的場所，並採「鐵路運輸」方式，不僅較公路運輸更為直捷，還可減輕環境汙染及降低台9丁線及台9線交通衝擊。

蠻野心足生態協會表示，高鐵、國5、蘇花改建設已帶來許多經驗可以參考，道路建設往往沒有帶來預期中發展，更多的是帶來對原有自然環境、居民與聚落的衝擊；新開發的道路建設並非解決運輸問題的唯一解方，建議刪除不需開發的東澳至南澳段、和平至和中段，並評估縮減和仁至崇德段，已有仁水隧道的路段及平面的崇德段，另也認為本案須進入二階環評。

公路局表示，0403地震後，蘇花公路坡坍方位置均位於原環境敏感區域內，尤其和平至和中段、和仁至崇德段為邊坡土沙落石主要災害路段。和平和中段落石多掉落於鄰近或位於本計畫高架橋下方，為此採「大跨徑橋梁」減少落墩降低落石影響機率，並搭配防撞鋼板包覆橋墩確保安全。

和仁崇德段部分，台9及台9丁共線段的大清水、匯德及崇德路段有多處落石及坍方，造成下清水橋斷橋，加上0403餘震及連續降雨造成大清水至崇德路段多處落石，以及小清水橋土石流等道路阻斷災情，因此採「長隧道」迴避前述災損，並以崇德外環道高架橋，迴避崇德車站西側坍方路段。

公路局最後向委員喊話，0403花蓮地震後，公路局努力搶通公路，目前小型車能通行，大型車尚未通行；去年1月12日蘇花公路大清水隧道坍方、雙向阻礙，公路局4天搶通；蘇花公路沿線地質敏感，未來封路或因落石崩坍導致道路中斷情況恐頻繁發生，因此蘇花安計畫有其迫切性，交通部受到民意監督及要求，希望能盡快通過環評。

經閉門會議後，環委認為無需進入二階環評，但要求開發單位應加強說明土石方鐵、道路運轉與標案間交換利用無法順利執行時的土石方去化替代方案、優先順序及配套措施。

開發單位也須強化說明易崩塌路段的落石防護措施及其效益評估，並補充沿線施工便道具體設施規畫及研提具體管理管制措施。

生態監測部分，檢核生態監測點位及衝擊區劃設範圍合理性，評估調整說玉生態等監測點位；植栽計畫應補充移補植樹裝、區位及數量，防風林心植樹種應以適生種為限，另需檢核生物多樣性評估完整性。