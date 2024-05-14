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影／台9線大清水明隧道輪胎起火 黑煙密布中午管制封閉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台9線大清水明隧道輪胎起火，現場黑煙密布，中午管制封閉。圖／民眾提供
台9線大清水明隧道輪胎起火，現場黑煙密布，中午管制封閉。圖／民眾提供

台9線159.4公里大清水明隧道去年初才因土石坍塌，又遇上403地震坍方落石造成頂版破損，今天施工單位在明隧道上方施作頂版鋼筋切除時，不慎引燃廢輪胎起火，現場黑煙密布，消防單位到場滅火。公路局表示，和仁至崇德管制路段今天中午12時放行時間預估延至下午1時，請用路人耐心等候。

蘇花公路大清水明隧道上方有放置緩衝輪胎堆，今天上午約11時突然起火，沖天的黑煙從海面上看得非常清楚，明隧道上方的鋼板也因高溫被燒毀，花蓮縣消防局獲報後，立即派員前往灌救火勢。

消防局和仁分隊長廣文賢說，起火點在明隧道上方，由於風勢大，目前警義消人員現正搶救中。

403花蓮地震後，因蘇花公路下清水橋遭巨石擊斷，採鋼便橋通行，和仁至崇德路段多處裸坡仍不穩定，蘇花公路原訂每天放行上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段，夜間實施預警封閉管制，每天開放3次通行時間共5小時，中午12時到下午1時的通行時段受到火災影響，目前仍無法通行。公路局表示，請用路人耐心等候狀況排除，隨時注意最新公告。

地震 花蓮 蘇花公路

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