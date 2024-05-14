影／台9線大清水明隧道輪胎起火 黑煙密布中午管制封閉

蘇花公路大清水明隧道上方有放置緩衝輪胎堆，今天上午約11時突然起火，沖天的黑煙從海面上看得非常清楚，明隧道上方的鋼板也因高溫被燒毀，花蓮縣消防局獲報後，立即派員前往灌救火勢。

消防局和仁分隊長廣文賢說，起火點在明隧道上方，由於風勢大，目前警義消人員現正搶救中。

403花蓮地震後，因蘇花公路下清水橋遭巨石擊斷，採鋼便橋通行，和仁至崇德路段多處裸坡仍不穩定，蘇花公路原訂每天放行上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段，夜間實施預警封閉管制，每天開放3次通行時間共5小時，中午12時到下午1時的通行時段受到火災影響，目前仍無法通行。公路局表示，請用路人耐心等候狀況排除，隨時注意最新公告。