從梵谷到畢卡索一次滿足 奇美、高美館推聯展票
畫家梵谷到畢卡索畫作一次滿足！奇美博物館今天表示，推出「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」及高雄市立美術館「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」雙聯展票，6月起限量開賣。
奇美博物館告訴中央社記者，雙聯展票6月1日起到9月1日在ibon限量開賣，平日60組，假日40組，售價新台幣700元。
根據奇美博物館新聞稿，高美館和英國泰德現代美術館（Tate Modern）6月29日到11月17日合作「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」，展出畢卡索（Pablo RuizPicasso）與藝術家安迪．沃荷（Andy Warhol）等作品，呈現100年來藝術媒材創作交融歷程。
奇美博物館說，「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」開展不到2週已破3萬人次參觀，所有票券全數上架販售，包括7月及8月暑假期間票券也開放預購；民眾除預購票券，也可當天現場購票，依人潮狀況排隊進場。
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