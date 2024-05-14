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影／NGS納健保啟動癌症精準醫療 每年約2萬癌友受惠
癌症長期位居台灣十大死因之首，2023年的相關醫療支出近1,400億元，占國家總醫療預算近兩成，反映出癌症治療對健保資源的巨大需求。面對這一挑戰，次世代基因定序檢測(Next Generation Sequencing，NGS)作為精準醫療的重要一環，衛生福利部在5月1日將19種癌症的NGS納入健保給付，透過檢測生物標記尋找基因突變，進而評估標靶藥物精準投藥，預計每年約2萬多名癌症病人受惠。
由國家衛生研究院主辦，羅氏大藥廠協辦的「示範計畫領航、健保給付接棒—開創癌症精準醫療新紀元記者會」上午舉行。邀請到衛福部中央健保署署長石崇良、台灣癌症基金會執行長賴基銘、國家衛生研究院院長司徒惠康、台灣大學醫學院附設醫院癌醫中心院長楊志新及衛福部前部長陳時中，以啟動沙漏的形式象徵從示範計畫的積累到健保給付的具體落實，共同見證台灣癌症精準治療進入新紀元，接軌國際醫療趨勢。
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