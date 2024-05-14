快訊

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

驚！高鐵大媽借手機「躲一旁打電話」 偷做1件事讓她嚇壞：這樣還安全嗎

揭露武漢疫情真相遭判罪4年：公民記者張展刑滿出獄，但目前仍「消失」中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／NGS納健保啟動癌症精準醫療 每年約2萬癌友受惠

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
衛福部前部長陳時中（圖）出席「示範計畫領航、健保給付接棒—開創癌症精準醫療新紀元記者會」致詞。記者曾學仁／攝影
衛福部前部長陳時中（圖）出席「示範計畫領航、健保給付接棒—開創癌症精準醫療新紀元記者會」致詞。記者曾學仁／攝影

癌症長期位居台灣十大死因之首，2023年的相關醫療支出近1,400億元，占國家總醫療預算近兩成，反映出癌症治療對健保資源的巨大需求。面對這一挑戰，次世代基因定序檢測(Next Generation Sequencing，NGS)作為精準醫療的重要一環，衛生福利部在5月1日將19種癌症的NGS納入健保給付，透過檢測生物標記尋找基因突變，進而評估標靶藥物精準投藥，預計每年約2萬多名癌症病人受惠。

由國家衛生研究院主辦，羅氏大藥廠協辦的「示範計畫領航、健保給付接棒—開創癌症精準醫療新紀元記者會」上午舉行。邀請到衛福部中央健保署署長石崇良、台灣癌症基金會執行長賴基銘、國家衛生研究院院長司徒惠康、台灣大學醫學院附設醫院癌醫中心院長楊志新及衛福部前部長陳時中，以啟動沙漏的形式象徵從示範計畫的積累到健保給付的具體落實，共同見證台灣癌症精準治療進入新紀元，接軌國際醫療趨勢。

國家衛生研究院院長司徒惠康（圖）對癌症精準醫療示範計畫說明。記者曾學仁／攝影
國家衛生研究院院長司徒惠康（圖）對癌症精準醫療示範計畫說明。記者曾學仁／攝影
衛福部中央健保署署長石崇良（圖）說明癌症NGS健保給付的啟動。記者曾學仁／攝影
衛福部中央健保署署長石崇良（圖）說明癌症NGS健保給付的啟動。記者曾學仁／攝影
由國家衛生研究院主辦，羅氏大藥廠協辦的「示範計畫領航、健保給付接棒—開創癌症精準醫療新紀元記者會」上午舉行。邀請到衛福部中央健保署署長石崇良（左三）、台灣癌症基金會執行長賴基銘（右）、國家衛生研究院院長司徒惠康（右三）、台灣大學醫學院附設醫院癌醫中心院長楊志新（右二）及衛福部前部長陳時中（左二）啟動沙漏的形式象徵從示範計畫的積累到健保給付的具體落實，共同見證台灣癌症精準治療進入新紀元，接軌國際醫療趨勢。記者曾學仁／攝影
由國家衛生研究院主辦，羅氏大藥廠協辦的「示範計畫領航、健保給付接棒—開創癌症精準醫療新紀元記者會」上午舉行。邀請到衛福部中央健保署署長石崇良（左三）、台灣癌症基金會執行長賴基銘（右）、國家衛生研究院院長司徒惠康（右三）、台灣大學醫學院附設醫院癌醫中心院長楊志新（右二）及衛福部前部長陳時中（左二）啟動沙漏的形式象徵從示範計畫的積累到健保給付的具體落實，共同見證台灣癌症精準治療進入新紀元，接軌國際醫療趨勢。記者曾學仁／攝影
台灣大學醫學院附設醫院癌醫中心院長楊志新（圖）說明癌症精準醫療示範計畫與NGS健保給付的啟動-臨床醫師的感想與期許。記者曾學仁／攝影
台灣大學醫學院附設醫院癌醫中心院長楊志新（圖）說明癌症精準醫療示範計畫與NGS健保給付的啟動-臨床醫師的感想與期許。記者曾學仁／攝影

健保署 癌症治療

延伸閱讀

躺領股息被醫盯上「不勞而獲」！健保補充保費喊漲 存股族傳首當其衝

健保下個十年怎走？ 立委向邱泰源喊話要做全民的部長

43歲女患卵巢癌3期終止妊娠 癌友瑜珈助紓解壓力

健保NGS資料上傳免同意書 新制5月上路QA一次看

相關新聞

花蓮強震成重災區 蘇花安今2闖環評初審過關

0403花蓮強震後，蘇花公路成為重災區，蘇花安環評進度再度引發關注。初審時環委要求補充東北季風盛行期間行車安全評估與與減...

影／台9線大清水明隧道輪胎起火 黑煙密布中午管制封閉

台9線159.4公里大清水明隧道去年初才因土石坍塌，又遇上403地震坍方落石造成頂版破損，今天施工單位在明隧道上方施作頂...

西班牙無酒精飲料漂白劑超標 食藥署退運銷毀近百公斤

衛福部食藥署今天公布，西班牙輸入無酒精飲料，被檢出漂白劑超標，已將業者抽批強度，調高為加強抽批；中國大陸輸入的猴頭菇和辣...

恐拉肚子！高價精品雪糕「這口味」微生物超標逾2000倍

精品雪糕微生物超標！衛福部食藥署今天公布，「EKSELENCE」的貓山王榴槤真果實冰淇淋微生物超標2100倍，1296公...

112公斤科技男代謝異常重度脂肪肝 靠運動飲食新藥解救

科學園區產能不斷提升、從業人員越來越多，許多因工時長、缺乏運動超重，一半以上成胖子、體檢報告經常「滿江紅」。在南科成立聯...

驚！高鐵大媽借手機「躲一旁打電話」 偷做1件事讓她嚇壞：這樣還安全嗎

手機真的要好好看著別亂給！一名網友日前表示，在高鐵遇到大媽向她借錢打電話後又改借手機，隨後躲到一旁躲著他講電話，沒想到還回來後竟有1地方被動到，讓她急呼「不要隨便借陌生人手機」，引起熱議，網友也感嘆「防人之心不可無」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。