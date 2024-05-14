影／NGS納健保啟動癌症精準醫療 每年約2萬癌友受惠

手機真的要好好看著別亂給！一名網友日前表示，在高鐵遇到大媽向她借錢打電話後又改借手機，隨後躲到一旁躲著他講電話，沒想到還回來後竟有1地方被動到，讓她急呼「不要隨便借陌生人手機」，引起熱議，網友也感嘆「防人之心不可無」。

2024-05-14 12:28