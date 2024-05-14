林口長庚護理師深耕36年 獲台灣護理學會專業貢獻獎

113年國際護師節聯合慶祝大會甫於5月9日舉行，林口長庚醫院護理部副部主任陳麗貞榮獲今年的「台灣護理學會專業貢獻獎」，表揚她在醫療領域的卓越貢獻。

陳麗貞從事臨床護理服務36年，擁有豐富的急、重症照護專業經驗，多次處理重大緊急傷患及成立醫療站等重要任務，包括八仙塵爆、新冠肺炎，面對臨床第一線的林林總總，發揮統籌領導的角色。

林口長庚醫院表示，八仙塵爆事件，醫院立即成立應變指揮中心，15分鐘內救護車抵達，醫院共接收48名病患，其中34名為中、重度個案。陳麗貞說，看到新聞第一時間，立即奔回急診室，協助啟動大量傷病患緊急應變機制，包括快速分流、進行檢傷分類，讓傷者在短時間內依其檢傷程度就醫，林口長庚醫院於3小時內完成重大災難事件處理。

陳麗貞提到，2019年12月底發生「武漢不明原因肺炎」事件，台灣於2020年1月21日確診首例，當時非常緊張，時值過年期間，每天都到醫院急診室關心同仁狀況。新冠肺炎疫情高峰期間，負責統籌建置急診戶外篩檢站、快篩陽性快速通關門診、全台第一間負壓產房，服務新冠肺炎確診輕、重症個案達萬人以上，任務結束未發生工作人員群聚感染。

另外，率先帶領急診團隊協助衛福部建構桃園國際機場防疫篩檢站作業，規劃篩檢站防疫動線、制定「機場戶外篩檢站作業流程」供7家醫學中心參循，獲桃園國際機場及台北松山機場疾管局引用。多次受衛福部委託，不分日夜緊急出勤執行機構篩檢達800餘人，以避免疫情擴散，為國門及民眾防疫付出極大貢獻。

陳麗貞連續14年擔任「五級檢傷分類工作小組」委員，制定急診五級檢傷分類標準及修訂，提供全國急診檢傷護理人員檢傷標準及一致性。每年至北、中、南、東區醫療院所訓練急診護理人員檢傷分類能力，極力提升全國急診護理人員檢傷能力。

在職場環境展現正向改變，帶領護理團隊參與院外品質提升競賽。2020年以「運用BIRTH模式於孕期優質照護」主題，獲生策會「國家品質醫療獎護理照護服務類金獎」暨「國家品質標章」。