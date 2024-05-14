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台彩宣布史上最多五款端午加碼 總獎金5億元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台灣彩券公司14日宣布端午加碼，祭出史上最多5款遊戲加碼，總獎金達新台幣5億元。圖/仝澤蓉攝影
台灣彩券公司14日宣布端午加碼，祭出史上最多5款遊戲加碼，總獎金達新台幣5億元。圖/仝澤蓉攝影

台灣彩券公司14日宣布端午加碼，祭出史上最多5款遊戲加碼，總獎金達新台幣5億元。

其中最受彩迷歡迎的「大樂透」，5月21日起將加開100組100萬元，提供彩迷一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。

台彩表示，5月21日開獎的「大樂透」除了當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），每組獎金100萬元，總加碼金額1億元。

若民眾幸運對中加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出或是到7月5日為止。

今年改版推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩 」 ，首度加入加碼行列，自5月20日起連續18期壹獎獎金翻倍，並於同日啟動「39樂合彩」加碼，連續12期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元。

每5分鐘開獎的「BINGO BINGO賓果賓果」，6月7日至6月22日獎金加碼16天，其中「基本玩法」1 ~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法獎金倍數也由六倍提升至七倍。

大樂透 新台幣

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